Goldman Sachs ne croit pas à l'iPhone 12 avant novembre

La banque partenaire de l'Apple Card, Goldman Sachs, vient de dévoiler ses analyses concernant l'iPhone 12 : selon eux, le futur smartphone haut de gamme de la Pomme ne sera pas lancé avant novembre . Pire encore, elle conseille aux investisseurs de vendre les actions AAPL puisque les spécialistes prévoient une baisse des expéditions d'iPhone de 36% pour le troisième trimestre. Cette chute serait donc liée au report du lancement de l'iPhone 12, qui lui-même devrait être retardé à cause de la pandémie du coronavirus qui a mis à mal les usines chinoises. Sans compter que les ingénieurs clés de la firme ne peuvent pas se rendre sur place pour valider le processus de production de l'appareil. Source

Décidément, outre les sorties respectives de l'iPhone SE nouvelle génération et du Magic Keyboard pour iPad Pro, le sujet principal du moment n'est autre que la commercialisation retardée ou non de l'iPhone 12. Hier, DigiTimes publiait un rapport dans lequel il pensait que le calendrier du futur smartphone allait être complexe à être respecté. Aujourd'hui, Goldman Sach en remet une couche en confiant qu'il ne croit pas à l'arrivée du téléphone avant novembre minimum.

