iPhone SE 2020 : Une nouvelle publicité bientôt sur vos écrans

Pendant que le récent propriétaire de l'iPhone SE 2020 prend son temps pour faire durer au maximum cet instant magique, Apple rappelle les caractéristiques qui font de l'iPhone SE 2020 l'un des meilleurs smartphones à ce tarif . L'écran de 4,7 pouces, la puce A13 Bionic (qui est la même que celle des iPhone 11), le Touch ID, le mode portrait et la résistance à l'eau IP67, tout y passe ! La publicité dure seulement 15 secondes , mais elle permet de communiquer énormément d'informations et termine en beauté avec un magnifique plan de l'arrière de l'iPhone SE 2020.

Vous connaissez ce merveilleux moment où vous sortez l’iPhone de son packaging et que vous enlevez délicatement le film plastique qui est sur l'écran. Ce moment donne des frissons ! Les vrais Apple Addict savent précisément de quoi on parle. Apple a voulu partager ce moment unique dans ce spot publicitaire.

