Bientôt de la publicité sur les écrans de verrouillage des smartphones sous Android ?

Que vous soyez sur un site internet, une application mobile ou devant votre téléviseur, la publicité est partout et aide à financer les petites comme les grandes entreprises. Si l'intégration de la publicité peut parfois être gênante, les constructeurs de smartphones se sont toujours fixés la limite de ne jamais en introduire au cœur de leur système d'exploitation. Cependant, cette barrière pourrait prochainement disparaître si on en croit de récentes indiscrétions.

Bientôt de la publicité sur les écrans de verrouillage ?

En moyenne, nous pouvons regarder l'écran de verrouillage de notre smartphone une centaine de fois par jour. Diverses raisons nous poussent à le faire, pour connaître l'heure, pour jeter un coup d'œil à la date ou tout simplement pour parcourir nos dernières notifications reçues.

Les constructeurs de smartphones sous Android l'ont compris, l'écran de verrouillage est un endroit parfait pour y intégrer un... encart publicitaire. Les revenus pourraient très vite exploser, surtout avec le nombre de smartphones sous Android en circulation dans le monde !



Le service "Glance" est représenté comme un expert dans ce domaine, il propose déjà à certains fabricants de smartphones Android des écrans de verrouillage nouvelle génération qui incluent de la publicité tout en conservant ce qu'on a l'habitue de voir affiché. Des petits constructeurs de smartphones en Asie ont déjà sauté le pas, leurs clients ont désormais un écran de verrouillage avec un encart publicitaire situé dans la partie inférieure de l'écran. La particularité, c'est qu'il n'y a aucune personnalisation possible, si l'utilisateur ne souhaite pas avoir cette publicité, il n'a pas le choix, car il ne peut pas la faire disparaître.

L'activité de Glance n'arrive plus à se limiter aux petits fabricants, l'entreprise espère aller plus loin en installant des bureaux aux États-Unis et en se rapprochant de grandes marques populaires comme Samsung, Oppo, Vivo, Motorola ou Xiaomi.

Mais comment convaincre des entreprises qui gagnent des milliards de dollars de revenus chaque trimestre ?

Glance s'appuierait sur la société indienne InMobi pour se faire une place et attirer l'attention des géants du marché des smartphones, ce groupe possède des relations privilégiées avec Samsung et Xiaomi, mieux encore... Google fait partie de la liste des investisseurs d'InMobi.



Plusieurs indiscrétions qui se sont intéressées à ce sujet affirment que le projet de Glance avance à une vitesse affolante, l'entreprise serait même en négociation avec certains opérateurs américains pour préparer un potentiel lancement. Glance a également ouvert une régie publicitaire pour gérer soi-même les ventes d'espace d'affichage.

Aujourd'hui, l'objectif du service est de conquérir les écrans de verrouillage des utilisateurs américains, puis en Asie et de conclure son aventure avec l'Europe.

Quel type de publicité s'affichera ?

Les utilisateurs de smartphones sous Android auront différents contenus au cours de la journée, il y aura les publicités basiques comme des promotions sur les produits du quotidien, sur des vêtements, sur des nouveautés high-tech...

Pour éviter de lasser l'utilisateur, les publicités basculeront régulièrement sur des contenus liés aux divertissements, on pourra apercevoir la dernière bande-annonce du film Marvel qui sortira bientôt au cinéma, du prochain jeu d'Ubisoft sur console, la promotion d'un match de football, d'un service de fitness...



Cela n'a pas été mentionné jusqu'ici, mais il est possible que des publicités ciblées s'affichent en priorité. Comme Glance a conscience que les publicités qui prennent en compte vos centres d'intérêt ont plus de chance de créer de l'engagement, le service ne devrait pas se priver.

Et les utilisateurs d'iPhone ?

Cette nouveauté qui pourrait bientôt débarquer ne concerne que les utilisateurs de smartphones sous Android. Pour intégrer des publicités sur l'écran de verrouillage d'un iPhone, Glance devra négocier avec Apple et c'est loin d'être gagné... La firme de Cupertino est réputée pour toujours choisir en priorité l'expérience utilisateur et on sait très bien que l'intégration d'un encart publicitaire créera un gigantesque mécontentement des clients.

Pour faire simple, il y a environ 0,001% de chance qu'Apple accepte un tel deal avec Glance. Mais comme on le dit souvent, il ne faut jamais dire jamais.



Source