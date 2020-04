Luke Wood le président de Beats démissionne et laisse sa place à Oliver Schusser

Hier à 22:06

Julien Russo

Réagir

C'est un grand changement qui vient d'avoir lieu dans l'équipe d'Apple Music et de Beats. En effet, Luke Wood le président et directeur de l'exploitation de Beats a décidé d'abandonner sa carrière chez Apple, il a déposé il y a quelques semaines sa démission. Comme il est impossible de laisser la marque Beats sans personne au plus haut niveau, c'est Oliver Schusser le directeur d'Apple Music qui prend les commandes.

Eddy Cue l'a annoncé dans une note interne

L'information n'a pas encore été officialisée par la firme de Cupertino, elle provient en réalité d'un mémo interne qui a fuité et qui a été obtenu par le média CNET qui s'est empressé d'annoncer ce changement majeur.

Eddy Cue explique : "Au cours de l'année dernière, Luke Wood m'a fait part de son désir de faire quelque chose de nouveau". Le vice-président senior des services et logiciels internet chez Apple a remercié l'ancien président de Beats de l'avoir prévenu, ce qui a permis d'anticiper et de créer une transition tout en douceur.

Il y a 2 ans, on vous informait que Schusser remplaçait Jimmy Lovine à la tête d'Apple Music. Un vent de fraîcheur pour la gestion financière de la plateforme de streaming, puisque Lovine était réputé pour être très dépensier avec le budget qui était attribué à Apple Music.



Oliver Schusser était alors le choix parfait. En interne, Schusser a la réputation d'une personne posée, calme et prenant les bonnes décisions. Pour Eddy Cue, ça a été une évidence de lui confier la marque Beats. Voici ce qu'il dit dans le mémo interne : "Depuis qu'il a pris en charge les activités d'Apple Music il y a un peu plus d'un an, Apple Music a connu une croissance constante sous la direction d'Oliver. Il est passionné par la musique et la marque Beats. Il est tout aussi passionné par la construction d'une culture forte et collaborative avec son équipe".

Passer d'Apple Music à Beats est un sacré défi à relever. Puisque là il ne s'agit plus que d'une plateforme de streaming à gérer. Beats c'est des produits et une marque face à des concurrents très agressifs sur le marché des écouteurs et des casques.

La bonne nouvelle c'est que Oliver Schusser reprend Beats dans de bonnes conditions. Les produits se vendent bien et la marque participe activement à la croissance permanente de la catégorie "Wearables, Home & Accessories" dans les résultats trimestriels d'Apple.

Nous ne savons pas pour l'instant qui deviendra le directeur d'Apple Music.