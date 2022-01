Stella Low la vice-présidente des communications d'Apple démissionne au bout de 6 mois

Julien Russo

Ancienne directrice de Cisco, Stella Low avait été recrutée par Apple il y a 6 mois pour devenir la vice-présidence des communications mondiale du groupe. Visiblement, son passage aura été de courte durée, car à moins d'un an d'ancienneté, Stella Low a décidé de quitter son poste pour de nouvelles aventures. Apple vient d'annoncer le nom de la personne qui la remplacera.

Apple privilégie le recrutement interne pour ce poste

C'est terminé pour Stella Low, cette talentueuse femme qui avait été repérée alors qu'elle était la directrice de l'entreprise Cisco a finalement démissionné au bout de 6 mois de contrat avec Apple. La raison de ce départ est assez étrange et surprenante puisque Stella Low aurait pris la décision de partir pour passer plus de temps avec ses proches.



Quoi qu'il en soit, Apple regarde maintenant le futur et a déjà sélectionné la personne qui va remplacer Stella Low au poste de vice-présidente des communications. Si l'entreprise a choisi le recrutement externe (qui n'a pas été une réussite), cette fois-ci Apple favorise le recrutement interne.

Photo officielle de Kristin Huguet Quayle à l'Apple Park

Tim Cook a annoncé que Kristin Huguet Quayle s'occupera du poste de vice-présidente d'Apple chargée de la communication mondiale. Quayle est une vétérante chez Apple, elle a rejoint l'entreprise il y a 15 ans et possède toutes les qualités pour ce poste. En effet, elle est titulaire d'un MBA de la Berkley Haas Business School de l'Université de Californie ainsi que d'un baccalauréat des arts en communications et en sciences politiques de l'Université Furman.

Autant dire que Tim Cook ne prend aucun risque avec ce profil !



Dans une déclaration à 9to5mac, un porte-parole d'Apple a affirmé que Kristin Huguet Quayle était la meilleure personne pour gérer les communications mondiales d'Apple.

Kristin joue un rôle déterminant en partageant l'histoire d'Apple d'innovation incroyable et de valeurs fortes depuis plus de 15 ans. Avec une expérience extraordinaire et une longue expérience de leadership fondé sur des principes, Kristin est particulièrement bien placée pour son nouveau rôle de superviseur des communications mondiales.

La prise de fonction de Quayle est immédiate. Cependant, le changement n'a pas encore eu lieu sur la page Apple Leadearship, c'est probablement une question d'heures avant que Stella Low soit remplacée...