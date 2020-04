Les meilleures coques et accessoires pour iPhone SE 2020

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

5

Le tout nouvel iPhone SE 2020 a beau partager le même design que les iPhone 8, les accessoiristes lui ont confectionné de nombreuses protections et autres accessoires. Voici donc une petite sélection de coques et de chargeurs pour prendre soin de votre nouveau téléphone.



Sur Amazon, on peut déjà trouver son bonheur avec des coques pas chères et de bonne qualité avec en prime quelques promotions. Si vous cherchez des étuis ultra-fins, en silicone, très robustes ou bien des protections d'écran, voici quelques exemples de bon rapport qualité / prix.

Une coque d'iPhone 8 lui ira comme un gant

Tout d'abord, il est important de souligner que les étuis conçus pour l'iPhone 8 conviennent également à l'iPhone SE, bien que le logo Apple à l'arrière puisse être mal aligné. Cela a du sens car les deux appareils sont identiques en termes de conception, les principales différences étant sous le capot.

Les meilleurs coques pour iPhone SE 2020

Mous

Mous fabrique certains des étuis iPhone les plus uniques, fabriqués à partir de matériaux comme le bambou. Voici quelques modèles spécifiques au nouvel iPhone SE mais aussi l'iPhone 8 car il le laisse pas apparaitre la pomme :

Spigen

Spigen est un fabricant d'accessoires iPhone reconnu de longue date, et la société propose plusieurs gammes spécifiques pour le tout dernier iPhone SE.

Moshi

La large gamme de coques iPhone 8 de Moshi fonctionnera parfaitement pour votre nouvel iPhone SE. De la qualité et surtout de la protection :

Urban Armor Gear

Pour les coques les plus durables, Urban Armor Gear est l'une des meilleures options. Voici quelques-unes modèles les plus populaires pour le nouvel iPhone SE :

Otterbox

Otterbox est un nom connu pour les accessoires iPhone, et le constructeur a évidemment préparé des modèles pour le nouvel iPhone SE. Voici quelques offres de boîtiers Otterbox pour l'appareil :

ESR

ESR propose une large collection de coques iPhone abordables. Voici quelques options polyvalentes pour les utilisateurs d'iPhone SE 2020 :

Gear4

Gear4 propose une large sélection d'étuis premium pour le nouvel iPhone SE. Voici quelques-unes des meilleures options :

Les meilleurs accessoires divers pour iPhone SE

RamPow

L'iPhone SE est compatible charge rapide mais ne contient ni câble USB-C, ni chargeur. Voici un câble certifié et deux fois moins cher que celui d'Apple (pour le chargeur, voir plus bas avec UGreen) :

iPosible

L'iPhone SE dispose d'une autonomie correcte mais si vous cherchez à faire passer les choses au niveau supérieur, icosible propose une coque batterie pour le nouvel iPhone SE :

Ulanzi

L'iPhone SE affiche un objectif unique compatible avec la prise en charge de fonctionnalités telles que le mode Portrait. Si vous cherchez à faire passer les choses au niveau supérieur, Ulanzi propose un accessoire pour le nouvel iPhone SE qui permet de filmer d'une autre manière avec une focale améliorée :

UGreen

Ugreen propose plusieurs accessoires de qualité à prix imbattable. On trouve par exemple un chargeur malin qui, en plus d'être très fin, permet d'enrouler le câble de recharge en son sein. Evidemment, le câble est fourni.



De même, la marque propose un chargeur USB-C 18W pour la charge rapide bien moins onéreux que celui d'Apple

Belkin

La marque haut de gamme Belkin propose un accessoire simple et efficace. Toujours un peu plus cher que la concurrence, Belkin se distingue par sa finition exemplaire. De plus, le chargeur existe en plusieurs variantes (pad, stand, 5 ou 10 W).