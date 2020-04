Les nouvelles applications : Recipe.Ninja, Spotify Kids, Rating10

Recipe.Ninja (App, iPhone / iPad, v1.0, 21 Mo, iOS 11.0, Oohllaa) Rencontrez votre nouvel entraîneur de cuisine! Plus de 30000 recettes à portée de main; un tout nouveau mode d'instruction étape par étape; La page "Mes recettes" qui vous sert de livre de recettes mobile et d'un outil de recherche innovant qui vous permet de filtrer en fonction des ingrédients dont vous avez envie!

Spotify Kids (App, iPhone / iPad, v1.12.0, 88 Mo, iOS 10.0)



Faites découvrir à vos enfants le son de la récré avec Spotify Kids. Avec des chansons, des bandes-son et des playlists adaptées aux plus jeunes, l'appli permet aux enfants de tous âges d'explorer la musique dans un environnement ludique. Inclus dans votre abonnement Spotify Famille. Découvrez Spotify Kids gratuitement pendant 3 mois en essayant Spotify Famille. Vous pouvez annuler à tout moment.



Spotify Kids permet à vos enfants :



- d'écouter ce qui leur plaît avec leur propre compte

- d'éveiller leurs goûts musicaux en évitant les contenus explicites

- de découvrir de la musique sélectionnée par nos experts pour les enfants

- d'écouter des playlists concoctées pour les plus jeunes

- d'écouter leurs chansons préférées hors connexion

Télécharger l'app gratuite Spotify Kids