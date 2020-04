Apple fournit 21 000 iPad à la province canadienne de l'Ontario

Le ministre de l'Éducation Stephen Lecce a expliqué que ce partenariat indispensable va aider énormément d'enfants et d'adolescents à poursuivre l'école en période de Covid-19 : "Cet important partenariat permettra aux élèves d'apprendre tout en rendant la technologie accessible à ceux qui en ont vraiment besoin. Notre gouvernement s'est engagé à garantir un accès équitable à l'éducation, afin que chaque enfant - quels que soient ses capacités, sa situation géographique ou socio-économique - puisse poursuivre son apprentissage pendant que les écoles sont fermées." Les iPad achetés vont être envoyés par transporteur privé aux familles qui n'ont pas d'accès aux technologies ni à internet. Rogers Communication a annoncé rendre gratuite la data de son réseau, jusqu'à la fin du mois de juin . Source

C'est lors d'une conférence de presse que le Premier ministre de l'Ontario a annoncé avoir trouvé un accord avec Apple et Rogers Communications pour répondre au besoin croissant de l'éducation en période de pandémie. En effet, la province du Canada a investi plusieurs milliers de dollars canadiens dans des iPad WiFi + 4G, avec probablement une belle remise de la part d'Apple ! Rogers Communications vient ajouter la cerise sur le gâteau en apportant les cartes SIM permettant l'accès aux données sans fil LTE . Apple facilite également le travail à la maison aux enseignants, aux parents et aux élèves avec toute une collection de ressources pour aider l'apprentissage depuis chez soi.

En pleine pandémie du Covid-19, l'accès aux établissements scolaires est complètement absent. Il ne reste qu'une solution aux écoliers, collégiens, lycéens et étudiants, c'est de travailler chez eux. Cependant, tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un ordinateur ou une tablette. Résultat, beaucoup ne peuvent pas suivre les cours à distance et faire leurs devoirs comme ils le devraient.

