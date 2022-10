WiFi 6E sur iPad Pro 2022 : Apple fournit quelques recommandations

L'une des grandes nouveautés des iPad Pro 2022, c'est l'intégration du WiFi 6E, la dernière norme WiFi qui est disponible aux États-Unis, mais aussi en Europe. Grâce au WiFi 6E, vous pouvez bénéficier de débits descendants et montants qui se rapprochent d'une expérience en câble Ethernet. Toutefois, pour profiter pleinement du WiFi 6E, Apple recommande plusieurs points importants !

Les conseils d'Apple quand vous avez un routeur WiFi 6E

Les iPad Pro 2022 sont les premiers iPad à pouvoir rejoindre un réseau WiFi 6E, c'est évidemment une bonne nouvelle pour les clients qui pourront télécharger plus rapidement de gros fichiers ou applications, avoir une meilleure stabilité et un temps de latence moins élevé pendant les jeux en ligne.



Sur un document d'assistance, Apple communique plusieurs recommandations pour profiter du WiFi 6E et obtenir l'expérience la plus optimale possible. Dans un premier temps, le géant californien explique qu'un routeur WiFi 6E est indispensable, ce qui est logique, mais Apple ajoute que celui-ci doit avoir les cartes 2,4 GHz et 5 GHz activées.

Apple poursuit en précisant qu'il est nécessaire que chaque carte réseau dans votre routeur ait une configuration WiFi distincte. Il vous faudra un SSID différent pour la carte 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, si vous ne le faites pas, le réseau sera décrit comme ayant une "compatibilité limitée" par l'iPad Pro. Apple prévient que "l'expérience globale de certaines activités via le réseau peut ne pas être celle prévue".

Que faire en cas de difficulté de connexion à un réseau WiFi ?

Si l'iPad Pro rencontre un problème dès qu'il faut se connecter à un réseau Wi-Fi qui a le même SSID pour toutes les cartes, Apple suggère d’éteindre le mode Wi-Fi 6E pour ce réseau. Cela empêchera l'iPad Pro de se connecter au réseau via la bande 6GHz. Pour désactiver le mode Wi-Fi 6E, lancez l'application Réglages, puis touchez Wi-Fi, appuyez ensuite sur le nom du réseau auquel vous êtes connecté et désactivez Mode Wi-Fi 6E. Apple affirme que cette option n'est visible sur les réseaux Wi-Fi qui ont une configuration commune.



