Fnac Darty est le premier groupe à bénéficier de prêts garantis par l'État

Il y a 55 min

Julien Russo

Cela fait maintenant plusieurs semaines que les magasins ont été invités à rester fermés et cesser toute activité. La seule source de revenus reste les ventes en ligne, ce qui est insuffisant pour de grands groupes comme Fnac Darty. En début de crise sanitaire, le gouvernement d'Emmanuel Macron avait promis du chômage partiel à volonté pour les entreprises en difficulté, mais aussi des prêts garantis par l'État. Le premier grand groupe français à en bénéficier est Fnac Darty.

Un prêt de 500 millions d'euros

Le Covid-19 est un virus pour l'homme, mais aussi pour les entreprises !

On le sait tous, après cette crise sanitaire, nous aurons à surmonter une crise économique qui sera particulièrement violente. Pour aider les groupes français à faire face à cette période compliquée, le gouvernement propose des prêts garantis par l'État. Fnac Darty vient de faire un communiqué de presse informant avoir bénéficier d'un prêt de 500 millions d'euros : "Cet emprunt sera destiné à sécuriser la liquidité du Groupe et à préparer la reprise des activités de Fnac Darty. Le prêt sera garanti à hauteur de 70% par l’État français, aura une maturité de 1 an, avec option d’extension jusqu’à 5 années additionnelles".

Les banques qui participent à ce soutien financier pour éviter la chute de Fnac Darty sont : Arkéa, BNP Paribas, Bred, CIC, Crédit Agricole CIB, La Banque Postale, LCL, Natixis CIB et Société Générale CIB.

Bruno Le Maire a également commenté ce gouvernement en expliquant : "Avec plus de 20 milliards d'euros de prêts accordés à 150.000 entreprises, le déploiement du prêt garanti par l'État est aujourd'hui une réalité pour les entreprises françaises, quelle que soit leur taille".



Le Covid-19 impacte gravement le groupe, celui-ci a annoncé un premier trimestre catastrophique avec des ventes en grande diminution à cause de la baisse des fréquentations de ses magasins, puis de la fermeture de ses boutiques partout sur le territoire.

Le chiffre d'affaires de Fnac Darty a chuté de 7,9% sur la totalité des trois premiers mois de 2020. Mars aura été le plus chaotique avec 30% de ventes en moins par rapport à l'année dernière sur la même période.

Bon point cependant, c'est que les clients de la Fnac et de Darty se redirigent vers les sites en ligne pour faire leurs achats. Le groupe révèle que sur Fnac.com et Darty.com, les commandes ont doublé lors des deux premières semaines de mars, ainsi que la première semaine d'avril.

Sans grande surprise, le groupe a révélé aux investisseurs qu'aucun de ses objectifs financiers pour l'année en cours ne sera tenu vu les conditions actuelles qui ne favorisent pas le secteur d'activité.