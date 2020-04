Xcode bientôt sur iPhone et iPad avec iOS 14 ?

Apple serait en train de développer une version mobile de XCode pour tourner sur les iPhones et iPads sous iOS 14 et iPadOS 14. En effet, la dernière rumeur en date indique qu'il sera très bientôt possible de développeur une app iPhone directement sur son iPhone. Fou.

L'iPhone et l'iPad sont capables d'un nombre considérable de tâches quotidiennes, allant même jusqu'à remplacer un Mac ou un PC. Et pour aller plus loin, Apple envisage l'introduction de Xcode mobile sur iOS 14 et iPadOS 14.



Selon le prolifique Jon Prosser (qui sort des fuites plusieurs fois par jour en ce moment), XCode est présent sur iOS 14 / iPadOS 14. Selon le journaliste, les implications sont "énormes", car son inclusion "ouvre la porte à des applications" Pro "pour iPad."



Alors que le développeur iOS Steve Moser a rapidement souligné que l'application Xcode cachée sur iOS 14 est déjà présente dans iOS 13, (utilisée comme une application compagnon pour la version Mac pour afficher des aperçus de mise en page sur l'écran de l'appareil), Prosser laisse entendre que cela va plus loin. Et d'ajouter : "J'en sais plus que ce que j'ai montré".



I’m not gonna say that Final Cut is coming to iPad...



But XCode is present on iOS / iPad OS 14. 👀



The implications there are HUGE.



Opens the door for “Pro” applications to come to iPad.



I mentioned this last week on a live stream, but figured it was worth the tweet 🤷🏼‍♂️