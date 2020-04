Fonctionne avec Apple Health : le nouveau badge santé des apps

Alban Martin

Apple vient de communiquer sur une mise à jour des guidelines de HealthKit, sa plateforme santé au niveau des apps. Si quelques changements sont à noter, c'est surtout le nouveau badge à destination des développeurs et entreprises qui est intéressant. Nommé « Fonctionne avec Apple Health » (on imagine qu'il sera proprement traduit en Fonctionne avec Apple Santé) en français canadien ou « Works With Apple Health » en anglais, il permet aux utilisateurs de clairement comprendre qu'un service tiers peut être utilisé avec l’application Santé d’Apple.

Un nouveau badge Santé

Ce badge vient compléter ceux existants chez Apple comme pour le Wallet, HomeKit ou MFI (les accessoires Made For iPhone).



Comme d'habitude, Apple précise les conditions d'utilisation de ce nouveau badge comme le fait qu'il doit être toujours affiché en blanc, pas de travers, ni collé à un autre élément. De même, le badge doit être sur un site ou une app, en aucun cas sur un produit directement.



Vous pouvez toujours savoir et même télécharger le badge ici.

Le badge Fonctionne avec Apple Health est utilisé pour communiquer visuellement sur la compatibilité de votre application avec l'application Apple Santé sur iPhone. Téléchargez l'illustration du badge et suivez les directives lorsque vous utilisez le badge dans vos communications.

Le badge Works with Apple Health doit être utilisé lors de la communication de la compatibilité de votre application compatible HealthKit avec l'application Apple Santé. Il peut être utilisé sur des sites Web, des e-mails, des guides et d'autres promotions et communications liées à l'application.

Autres changement sur HealthKit

Vous le savez, HealthKit permet à une application de fournir aux utilisateurs des informations précieuses sur la santé en travaillant avec l'application Apple Santé. Les directives d'interface humaine HealthKit mises à jour comprennent des conseils sur l'utilisation de l'icône Apple Health dans une application, des conseils éditoriaux améliorés sur l'utilisation des termes liés à Apple Santé et des directives clarifiées sur la confidentialité et l'utilisation des données.