iPhone 12 Pro : nouveau concept avec encoche plus petite

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

La semaine dernière, Max Weinbach et EverythingApplePro publiaient un nouveau concept autour de l'iPhone 12 Pro en se servant d'un fichier CAD, un modèle 3D distribué par Apple aux fabricants d'accessoires.



Seulement, le groupe n'avait pas pris en compte les dernières rumeurs parlant d'une encoche plus petite, mais c'est désormais chose faite, puisque ces derniers viennent de proposer une autre vidéo, avec les modifications nécessaires.

iPhone 12 Pro : une nouvelle vidéo avec une petite encoche

Pour cette vidéo, l'équipe à la tête de la création s'est servie des images divulguées par Jon Prosser hier sur les réseaux sociaux :

Car oui, l'un des changements majeurs que l'on devrait retrouver avec ce nouvel iPhone 12, c'est la taille de l'encoche qui devrait être considérablement réduite.



La vidéo contient également quelques informations supplémentaires sur le reste de l'iPhone, comme l'ajout du scanner LiDAR déjà présent sur le dernier iPad Pro.



Une nouvelle fois, on peut y voir les nouveaux bords plats qui rappellent un certain iPhone 4, tout en y amenant un côté moderne. La vraie question, c'est désormais de savoir si oui ou non Apple va repousser la date de sortie de sa nouvelle gamme de smartphones comprenant deux iPhone 12 Pro de 6,1 et 6,7 pouces et de deux iPhone 12 de 5,4 et 6,1 pouces...