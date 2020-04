Apple Care+ couvre l'iPad Pro, mais aussi le Magic Keyboard !

Julien Russo

L'AppleCare+ est une extension de garantie de deux années supplémentaires que vous pouvez souscrire lors de l'achat ou dans les 60 jours qui suivent l'achat. Celle-ci vous apporte une assistance technique et une garantie matérielle en cas de panne. Avec l'iPad Pro 2020, Apple a décidé d'intégrer le Magic Keyboard dans l'Apple Care+, ce qui apportera un argument supplémentaire.

L'AppleCare+ intègre les accessoires

C'est une toute nouvelle extension de garantie que Apple propose avec l'iPad Pro 2020. Bien plus généreuse qu'on pouvait l'imaginer, elle propose d'intégrer en plus de l'iPad Pro : La batterie de celui-ci, l'Apple Pencil, un Magic Keyboard, un câble USB et adaptateur secteur fourni.



Apple précise sur son site : "L’AppleCare+ garantit la réparation ou le remplacement de vos iPad, Apple Pencil et clavier pour iPad de marque Apple pour deux incidents relevant de dégâts accidentels, chacun d’eux étant soumis à des frais supplémentaires de 49 € pour l’iPad et de 29 € pour l’Apple Pencil ou le clavier pour iPad de marque Apple, et couvre les batteries conservant moins de 80 % de leur capacité d’origine."

Vous pouvez souscrire à l'Apple Care+ de l'iPad Pro 2020 au tarif de 139€.

Si vous avez déjà acheté votre tablette et que vous souhaites-y souscrire. Plusieurs solutions s'offrent à vous, comme le faire depuis les réglages de l'appareil > Général > Informations et sélectionnez "Garantie AppleCare+".

Vous pouvez également le site depuis le site d'Apple avec le numéro de série. Dernière solution en appelant le 0805 540 003. Le conseiller qui prendra en charge l'appel effectuera un diagnostic à distance et vous devrez apporter la preuve d'achat si vous ne l'avez pas acheté en Apple Store.

Précisions, l'Apple Care+ n'est pas disponible pour les résidants de Monaco, dans les DROM, les TOM et les PTOM.



C'est une excellente nouvelle que la firme de Cupertino intègre l'Apple Care+ pour le Magic Keyboard, puisqu’acheter un clavier pour iPad Pro à 339€ (pour la version 11 pouces) et 399€ (pour la version 12 pouces), s'il fallait en plus ajouter une extension de garantie payante, ce n'est pas sûr que les consommateurs auraient apprécié.