Apple Music : L'application débarque sur les téléviseurs connectés Samsung

C'est désormais officiel depuis 16h, Apple s'est associé avec Samsung pour proposer l'application "Apple Music" à tous les téléviseurs connectés du géant sud-coréen. Avec ce partenariat, cela va permettre à Samsung d'avancer un nouvel argument de vente face à la concurrence et à Apple d'améliorer la portée de son service pour atteindre d'autres potentiels futurs abonnés.

Les deux entreprises commencent à bien s'aimer on dirait. Après le partenariat visant à proposer l'application Apple TV, c'est désormais l'application Apple Music qui débarque. Samsung a fait la promotion sur Twitter de cette grande nouvelle.

L'application va être déployée dès aujourd'hui. Cependant, elle sera compatible qu'avec les téléviseurs commercialisés à partir de 2018. Les modèles antérieurs ne pourront pas profiter d'Apple Music. Énorme déception pour certains !

L'interface sera familière pour certains, puisque Apple ne s'est pas pris la tête, elle a repris la même que celle de tvOS. On retrouve les accès rapides des menus en haut de l'application, avec la possibilité de rechercher avec la loupe tout à droite. Il est aussi possible de retrouver dans "Pour vous", les musiques récemment écoutées, ainsi que les playlists créées spécialement en fonction de vos goûts musicaux.

C'est la première fois qu'Apple Music est exporté sur autre chose que tvOS. Apple a pris le temps pour développer une application Android TV, il est donc envisageable que cet accord s'étende également à d'autres constructeurs, comme les TV LG, Sony ou même Philips.



60 million songs and thousands of playlists on your TV. Apple Music is now on Samsung Smart TV for the first time.#SamsungTV pic.twitter.com/2Rg31BuLLk