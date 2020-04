Covid-19 : Apple soutien financièrement les détaillants indiens

Dans une période de crise sanitaire, les commerçants rencontrent des difficultés à cause des chiffres d'affaires qui ont lourdement chuté... Tim Cook a eu connaissance de la situation de certains détaillants se trouvant à New Delhi et les villes aux alentours. Pour leur venir en aide, il a décidé de prendre des mesures pendant la totalité de la période de coronavirus.

Un beau geste de solidarité

En pleine période de pandémie, il faut savoir aider son prochain. En Inde, les revendeurs Apple font face à une demande extrêmement faible. Si les ventes ont complètement chuté, le loyer et le salaire des employés sont toujours là et certains détaillants n'arrivent plus à suivre.

Apple a donc décidé de réagir et a lancé un plan "sauvetage" pour 500 magasins exclusifs en Inde. La firme de Cupertino s'est engagée à couvrir deux mois de loyer et payer les salaires du personnel des magasins.

Pour améliorer les ventes, Apple a envoyé un mail pour donner ses meilleures astuces et a conseillé de s'investir au maximum dans les ventes en ligne. Ce qu'elle fait d'ailleurs depuis que les Apple Store ont les portes fermées.

Ce n'est pas le premier geste que Apple fait envers les particuliers ou les entreprises en difficulté à cause de la crise sanitaire. Depuis le début de la pandémie, Apple s'est concentré (et continue de le faire) dans la production de masques N95. Récemment, l'entreprise a fait un don de 10 millions de masques aux professionnels de santé dans les pays où il est le plus difficile d'en trouver.

Apple s'est également associé avec l'organisation "Emerson Collective" de Laurene Powell Jobs pour effectuer un énorme don de 12 millions de dollars au America's Food Fund.

L'argent sera totalement investi dans des repas destinés aux personnes qui rencontrent d'importantes difficultés financières.



