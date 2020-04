Google Ads : La vérification d'identité imposée à tous les annonceurs

Julien Russo

La publicité sur internet est majoritairement dominée par Google Ads (anciennement Adworks). La firme de Mountain View le sait, elle a une responsabilité gigantesque dans ce domaine. C'est pour cela que les règles vont prochainement changer pour l'ensemble des annonceurs. Google va vérifier l'identité et le pays d'origine de l'ensemble des entreprises voulant passer par ses services.

Une mesure qui va permettre de sécuriser davantage le sérieux des publicités

La vérification d'identité n'est pas une nouvelle procédure sur Google Ads. Initialement elle a été mise en place il y a 2 ans après l'élection présidentielle américaine. Jusqu'à maintenant elle était destinée qu'aux annonceurs qui souhaitaient promouvoir une annonce sur la thématique de la politique.

Google avait pris cette décision pour maintenir une qualité et éviter la propagation des fake news partout sur le net. Puisqu'une annonce avec un gros budget peut se répandre très vite et faire beaucoup de dégâts.



Aujourd'hui, changement de programme. Vu le succès de cette procédure de vérification, la firme de Mountain View a décidé de l'étendre à la totalité des annonceurs qui passe par sa régie publicitaire.

Google a déclaré : "Cette modification permettra aux utilisateurs de comprendre plus facilement qui est l’annonceur derrière les annonces qu’ils voient sur Google et les aidera à prendre des décisions plus éclairées lors de l’utilisation de nos contrôles publicitaires. Cela aidera également à soutenir la santé de l’écosystème de la publicité numérique en détectant les mauvais acteurs et en limitant leurs tentatives de se dénaturer".

Cette nouvelle procédure consistera en deux phases.

Vérifier l'identité de la personne ou de l'entreprise à l'origine de la création de l'annonce. Il y aura des documents officiels qui seront demandés. Vérifier le pays où le créateur de l'annonce domicilie.

Alors bien sûr, on se demande comment cela va vraiment être réalisable avec tous les annonceurs qu'il y a sur Google Ads... Si Google parait très ambitieux, le travail sur le terrain risque d'être bien plus compliqué. Puisqu'il faudra des équipes pour vérifier les documents et interdictions d'avoir du retard puisqu'il faut que les traitements soient fluides pour que l'annonce soit mise en ligne le plus vite possible.

Les États-Unis commenceront en premier avec cette nouvelle mesure, puis elle se répandra dans les autres pays les mois qui suivront. Cela pourrait prendre jusqu'à plusieurs années avant que la vérification d'identité soit effective dans tous les pays !



Autre bonne nouvelle, ce sont pour les utilisateurs. En effet, Google veut apporter de la visibilité pour savoir qui est derrière cette annonce. La firme explique : "Chez Google, notre objectif est de rendre plus d'informations sur l'expérience publicitaire universellement disponibles et accessibles. L'élargissement de notre politique de vérification est la prochaine étape pour atteindre cet objectif. Nous continuerons à rechercher des moyens supplémentaires d'améliorer la transparence des annonces pour nos utilisateurs."



