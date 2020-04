L’iPhone SE 2020 est en vente : où acheter au meilleur prix

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

3

Le dernier Apple iPhone SE annoncé la semaine dernière est officiellement en vente depuis ce matin. Après des précommandes réussies, l’entrée de gamme de la firme à la pomme est disponible à l’achat.



Pour moins de 500€, vous avez droit à un très bon rapport qualité prix avec la dernière puce A13, 3 Go de RAM, le Wifi 6, la 4G Gigabit LTE, la eSIM ou encore d'un capteur arrière de 11 mp avec Mode Portrait



Avec la crise sanitaire actuelle, un tel produit devrait vite se retrouver en rupture de stock.

Commandez l'iPhone SE 2020 au meilleur prix

Pour vous aider à vous décider, voici quelques liens à lire absolument :

Aussi puissant qu'un iPhone 11 Pro, aussi compact qu’un iPhone 6 et aussi doué au niveau photo qu’un iPhone XR, voilà le nouvel iPhone qui se décline en trois coloris (noir, blanc et rouge) et trois capacités :

iPhone SE 2020 64 Go à 489€

iPhone SE 2020 128 Go à 539€

iPhone SE 2020 256 Go à 659€

Voici où l’acheter en promotion :