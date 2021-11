Black Friday est-il le meilleur moment pour acheter votre iPhone ?

Il y a 5 heures

iPhone

Medhi Naitmazi

5



Vous trouverez ici tout ce qu’il y a à savoir sur les offres iPhone du Black Friday 2021. Prévisions, conseils, dates de lancement et comment obtenir les meilleures offres. Un petit spoiler : il existe des alternatives à Black Friday, qui impliquent moins de stress.

Acheter un iPhone ne se fait pas à la légère, il est important d’être dans de bonnes conditions. Le Black Friday a tendance à pousser les gens à acheter vite, sans prendre le temps de peser le pour et le contre. Cela peut se traduire par une déception, avec un produit qui ne nous convient pas.

La solution du reconditionné

C’est pour cela qu’une partie des clients se tournent vers les offres reconditionnées, des produits moins chers et vérifiés par de grands acteurs comme Apple ou des tiers. Si le constructeur californien a arrêté son refurb en France, il reste Back Market qui se positionne comme le leader européen du reconditionné.

Après une première vie utile, les appareils vendus sur leur plateforme sont vérifiés, nettoyés et entièrement restaurés par des experts. Vendus avec une garantie d’un an minimum et 30 jours de rétractation, ils sont disponibles à des prix allant jusqu’à 70% moins chers que les prix neufs, pour une qualité similaire. Et ce, toute l’année. Regardez leur page dédiée aux offres Black Friday, pour vous faire une idée des prix. Et si Black Friday n’est pas le bon moment pour vous, ne vous en faites pas, les prix resteront les mêmes une semaine, un ou trois mois après !

Si vous avez besoin d'un nouvel iPhone en ce moment, par exemple parce que le vôtre est tombé accidentellement dans les toilettes, sachez que les prix disponibles sont déjà bas. De quoi éviter la cohue du “vendredi noir”.

Quand les offres d’iPhone pour le Black Friday commenceront-elles ?

Les grands magasins commencent généralement à proposer des offres autour des iPhone ou des deals électroniques la semaine précédant le Black Friday, on l’a vu avec Darty ou Amazon qui ont fait ce qu’ils appellent un “pré" Black Friday. Officiellement, le Black Friday aura lieu cette année le 26 novembre 2021. En général, c'est toujours le vendredi après Thanksgiving, qui est l’une des grandes fêtes et un jour férié aux États-Unis.

Y aura-t-il déjà des offres pour l'iPhone 13 ?

L'iPhone 13 a été lancé le 14 septembre 2021 et est donc le dernier (et le plus populaire) iPhone d'Apple. Cette année, il y aura des offres pour l'iPhone 13 lors du Black Friday, mais on ne sait pas exactement à quel point elles seront intéressantes. Ce qui est clair, c'est qu'Apple n’est pas très fan de ce jour et ne baisse que très rarement les prix de ces derniers produits.

Comme l'iPhone 13 ressemble beaucoup (vraiment beaucoup) à l'iPhone 12, cela vaut peut-être la peine pour vous de jeter un coup d'œil à toutes les offres d'iPhone disponibles lors du Black Friday !

Offres Black Friday iPhone, nos prévisions :

Comme nous observons depuis des années déjà le marché des smartphones lors du Black Friday, nous pouvons vous partager nos prévisions :

Les “anciens” : iPhone 8, iPhone XS et iPhone XR

Ces téléphones ont beau avoir un certain âge, ils sont toujours performants et sont donc une vraie bonne affaire en version reconditionnée. Tous ces appareils restent de merveilleux compagnons de tous les jours, qui ne sont peut-être pas équipés du dernier processeur d'Apple, mais ils ont tous été présentés par Apple comme les meilleurs iPhone de tous les temps lors de leur sortie...

La gamme précédente : iPhone 12

L'iPhone 12 est sorti en 2020 et a fait sensation avec son nouveau design. Un an plus tard, le prix a tellement baissé qu'il devient intéressant pour de nombreux fans d'Apple de se pencher sur la gamme 'iPhone 12.

L’offre idéale : l'iPhone 11 Pro

L'iPhone 11 Pro est encore loin d'être un vieux schnock : en effet, avec ses trois capteurs au dos, vous pouvez l’utiliser pour prendre des photos de qualité professionnelles, et l'autonomie de la batterie est l'une des meilleures d’Apple : vous pouvez regarder des vidéos pendant 18 heures sans devoir chercher une prise de courant.

Il est moins cher que les derniers modèles iPhone 12 Pro et iPhone 13 Pro, mais la technologie est vraiment très similaire. La seule grande différence entre l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 12 Pro se situe au niveau du design.

Nous en sommes sûrs : vous trouverez certainement l’offre iPhone qui vous conviendra, que ce soit lors du Black Friday ou non. Avec les iPhone reconditionnés, vous pouvez non seulement économiser pas mal d'argent, mais aussi faire en sorte que les téléphones usagés ne finissent pas à la poubelle. Un cercle vertueux et écologique.