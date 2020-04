Voici les premières images du démontage de l'iPhone SE 2020

Julien Russo

Vous l'avez peut-être remarqué, l'iPhone SE 2020 est la copie conforme de l'iPhone 8. En effet, Apple a repris tous les codes esthétiques, la taille de l'écran et même les dimensions de son ancien smartphone. Une chaine YouTube nommée 温州艾奥科技 a profité d'avoir reçu le nouvel iPhone SE pour voir si l'intérieur de celui-ci était aussi identique à celui de l'iPhone 8.

Beaucoup de points en commun, mais l'intérieur n'est pas complètement le même

Pour ce nouvel iPhone à un prix particulièrement accessible, Apple semble ne pas s'être pris la tête en ce qui concerne la conception du smartphone. Au lieu de partir sur un nouveau design, un écran sans bord et un changement majeur des composants en interne, la firme californienne a privilégié l'iPhone 8 comme modèle de base pour l'iPhone SE 2020.

On pourrait même dire qu'il s'agit d'un "iPhone 8S" !

La chaine YouTube qui est spécialisée dans la réparation des smartphones et qui propose des formations techniques, a démonté l'iPhone SE pour voir l'intérieur de celui-ci.

Afin de constater les différences avec son prédécesseur, ils ont mis un iPhone 8 à côté. Sans surprise, il n'y a rien qui a vraiment changé...

La seule différence visible à l'oeil nu c'est la nouvelle puce A13 et l'appareil photo large. En dehors de cela, comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, on pourrait échanger les deux iPhone, il serait difficile de retrouver lequel est l'iPhone 8 et lequel est l'iPhone SE 2020.

Les réparateurs asiatiques ont réussi à échanger le matériel entre les deux iPhone, mais certains n'étaient pas possibles, comme par exemple le module de caméra.



