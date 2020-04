WhatsApp Messenger passe aux appels à 8 personnes

Hier à 22:03

Medhi Naitmazi

WhatsApp avait caché une nouveauté dans sa dernière bêta, la voilà disponible pour tous. Nous le confirmions il y a deux jours, Facebook vient de mettre à jour son application de messagerie la plus populaire avec les appels vidéos qui passent de 4 à 8 participants. De quoi favoriser les échanges en ces temps de confinement.

WhatsApp Messenger passe à 8

Si vous avez mis à jour l’application en version 2.20.50 et que vos amis aussi, il est donc possible d’organiser des appels en visioconférence avec sept autres personnes. En effet, la dernière version est indispensable pour en profiter, que ce soit sur iOS ou Android. Cela vient concurrencer les fonctions de groupe de FaceTime qui autorise jusqu’à 32 personnes mais aussi Microsoft Teams et autre Zoom.



Autre nouveauté, le nouveau menu d’action sur les messages qui profite d’améliorations visuelles sur iOS 13.



On rappelle que la messagerie aux 2 milliards d’utilisateurs avaient enfin ajouté le mode sombre il y a quelques semaines. Facebook est quant à lui en plein test d’une version sur fond noir.

