Un concept d'iPhone 12 avec l'écran étendu sur les côtés

À première vue, cela parait un peu surprenant parce que nous n'avons pas l'habitude de ce type d'écran, mais cette nouveauté pourrait devenir réalité dans un avenir proche . Dans le brevet qu'avait enregistré Apple, il était question de rétroaction haptique ainsi que de boutons virtuels pour les côtés de l'iPhone. Le brevet date de décembre 2019 et les ingénieurs d'Apple travaillent probablement toujours dessus. Si l'idée voit le jour, la sortie sera probablement dans quelques années, mais l'idée peut être excellente si celle-ci est bien exploitée.

La chaine YouTube ConceptiPhone vient d'imaginer à quoi pourrait ressembler un iPhone ayant un écran qui ne se limite plus aux côtés. En effet, on pourrait y proposer des accès rapide s comme sur une Touch Bar, pour rapidement atteindre les emojis, le lecteur audio, couper le son ou interagir avec Siri ! Les côtés pourraient aussi s'adapter en fonction de l'app où vous êtes.

Il y a moins d'une semaine, on vous avait parlé d'un incroyable brevet qu'avait déposé Apple. Celui-ci décrivait des écrans courbés sur plusieurs produits de la marque. L'iPhone, l'iPad et l'Apple Watch étaient désignés comme probables avec ce type d'écran.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.