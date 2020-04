iPhone SE 2020 : le vrai prix de l'offre à 1€ de SFR

Guillaume Gabriel

Si vous cherchez à vous procurer le nouvel iPhone SE 2020, tout juste commercialisé par Apple, il se peut que vous soyez tombé sur l'offre à 1€ de chez SFR.



Une nouvelle fois, l'opérateur français utilise cette formule magique pour attirer l'oeil des clients, ce qui semble plutôt bien fonctionner.



Mais, qu'est-ce qui se cache derrière ? Est-ce réellement intéressant ?

L'offre 1€ de SFR vaut-elle le coup avec l'iPhone SE 2 ?

En début de semaine dernière, Apple a mis à jour son Apple Store avec la version 2020 de son iPhone SE : arborant le design de l'iPhone 8, mais la puissance de la puce A13, on parle d'un bon compromis pour les personnes à la recherche d'un téléphone 4G à bon prix.



Mieux encore, certains opérateurs effectuent des opérations spéciales pour le vendre moins cher : c'est le cas de SFR et de son offre à 1€. En effet, l'opérateur vous permet d'étaler vos paiements pour débuter par l'euro symbolique.



Pour être éligible, il faut souscrire au forfait 60 Go 4G+, avec engagement 12 mois qui passe de 20€ à 35€ par mois après la première année si vous êtes client BOX, sinon il faudra ajouter 10€ par mois. À ce prix là, vous bénéficiez de 60 Go d'Internet depuis l'Europe, les DOM et l'étranger ainsi que les appels et SMS illimités. A cela il faudra ajouter 1 € pour l'iPhone puis un paiement sur 24 mois (8€ / mois). Voyons tout cela en détail :

Calcul du coût global chez SFR si non client Box

10€ la SIM

1€ + 8€ x 24 (iPhone SE)

30€ x 12 (1ère année)

45€ x 12 (2ème année)

- 50€ de remboursés

Soit un total de 1033 €. Un prix assez élevé si on compare au prix d'un iPhone SE 2020 (489€) avec les 10€ de frais d'activation et un forfait moyen à 15€ sur deux ans : 15*24 + 489 +10 = 859€.

Calcul du coût global chez SFR si déjà client Box

10€ la SIM

1€ + 8€ x 24 (iPhone SE)

20€ x 12 (1ère année)

35€ x 12 (2ème année)

- 50€ de remboursés

Soit un total de 793 €. Un tarif bien plus intéressant si vous êtes déjà abonnés SFR et qui est inférieur au prix moyen détaillé plus haut.



