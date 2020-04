Ulysses v19 : le support du trackpad et des souris sur iPadOS

Sur iPad et iPhone, Ulysses 19 offre désormais la possibilité d'intégrer des dossiers externes à partir des emplacements définis dans l'app Fichiers (services de stockage cloud ou clients Git, par exemple) puis de modifier les fichiers qu'ils contiennent directement dans l'app Ulysses. Par ailleurs, les utilisateurs peuvent maintenant exporter des sauvegardes uniques de leurs bibliothèques de textes, et les réimporter dans Ulysses si nécessaire. Prix de l'app Ulysses Voilà de quoi faciliter le workflow de travail avec une app qui est gratuite au téléchargement mais qui nécessite un abonnement. Après une période d'essai de 14 jours, un abonnement est nécessaire pour déverrouiller l'application Ulysses sur tous les appareils. Le tarif mensuel est de 4,99€, tandis qu'un abonnement annuel coûte 39,99€. Les étudiants peuvent avoir une ristourne en s'adressant à l'éditeur.

Les mots-clés font partie des fonctionnalités de base d'Ulysses permettant aux auteurs de bien organiser leur travail. Jusqu'à présent, leur compatibilité se limitait en grande partie aux fichiers Ulysses natifs. Dans la version 19, les développeurs ont amélioré la compatibilité des mots-clés d'Ulysses dans les fichiers Markdown : ils sont écrits à la fin du texte et précédés par un croisillon. Ainsi, les éditeurs Markdown comme Bear ou iA Writer peuvent aussi les interpréter comme des mots-clés. Et inversement.

Les développeurs de Ulysses sont ravis qu'Apple cherche à faire de l'iPad un vrai outil pour les professionnels. Du coup, ils se sont attelés à la tâche en offrant le support complet du trackpad et de la souris introduits dans la version iPadOS 13.4 par Apple. Très pratique pour gagner en productivité.

Avec Ulysses 19, les écrivains ont la possibilité de désigner du texte ou des notes comme ressources. L'intérêt ? Exclure telle ou telle partie lors de l'export en PDF ou de la publication. Une fois marquées, les ressources sont facilement reconnaissables. C'est très pratique car les notes, images et autres pense-bêtes ne sont pas destinés à figurer sur le résultat final.

Une nouvelle version d'Ulysses pour Mac, iPad et iPhone vient d'arriver sur App Store. La mouture 19 avait été annoncée la semaine dernière par le studio allemand du même nom, mais elle aura mis une petite semaine à arriver. Les nouvelles fonctionnalités de la version 19 offrent notamment la possibilité de désigner du texte ou des notes comme ressources, d'utiliser l'app avec une souris ou un trackpad sur iPadOS 13.4+ et d'ajouter des mots-clés aux fichiers Markdown.

