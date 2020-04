Bon plan : le forfait Free Mobile 60 Go est à 9,99€ !

Medhi Naitmazi

Après Sosh, SFR et Bouygues, voilà que Free Mobile relance son offre temporaire. Il s'agit du forfait 60 Go qui s'affiche à 9,99€ pendant les 12 premiers mois.



Ensuite, il repasse à 19,99€ mais avec 100 Go minimum. Si vous êtes client Box, vous n'aurez pas de limite de DATA.



Free Mobile : un forfait 60 Go à moins de 10€

Alors que la concurrence a augmenté les prix de ses promotions avec rien en-dessous de 12€, Free a donc établit son forfait intermédiaire sur la durée et à moins de 10€, avant le lancement de la 5G. On se rappelle que le réseau de l'opérateur avait été grandement amélioré fin 2018 et l'an passé.

Le forfait Série Free à 9,99€ propose donc :

Appels, SMS et MMS en illimité en France, DOM (sauf Mayotte) et depuis l'Europe

60 Go d'Internet 4G+ dont 3 Go en Europe

FreeWifi illimité

Profitez de la promotion Free Mobile dès maintenant car elle n'est valable que jusqu'au 05/05/2020 pour toute nouvelle souscription, réservée aux personnes n’ayant pas été abonnées au Forfait Free dans les 30 jours qui précèdent l'abonnement.