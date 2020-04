Spotify compte désormais 130 millions d'abonnés payants

Quand Apple Music a été lancé, beaucoup de personnes croyaient que la firme de Cupertino allait faire de l'ombre à Spotify. Finalement, il n'en a rien été puisque la plateforme de streaming suédoise continue son bout de chemin et se permet même d'afficher un chiffre d'affaires en hausse, malgré une concurrence très agressive !

130 millions d'abonnés payants au premier trimestre de 2020

Le confinement ne semble pas faire de mal à Spotify. En effet, la plateforme de streaming a annoncé dans ses résultats trimestriels avoir une hausse de 31% pour les nouveaux abonnés payants. Une belle performance qui permet d'augmenter le chiffre d'affaires de 22%. Notons quand même que les analystes ne s'attendaient pas à des chiffres aussi bons !

Vous l'aurez compris, le Covid-19 ne touche pas les entreprises qui proposent des services exclusivement en ligne. Comme c'est le cas d'Amazon, de Netflix... Qui eux aussi observent une augmentation de leur chiffre d'affaires grâce au confinement et à l'utilisation plus importante de leurs services.



Plusieurs prévisions autour de Spotify annonçaient une baisse du chiffre d'affaires et des nouveaux abonnés. En cause l'absence des déplacements, c'est ici où on écoute le plus de musique au quotidien, en voiture pendant que l’on conduit et dans les transports en commun. Visiblement, les utilisateurs adhèrent aussi à l'écoute depuis leur domicile ! Il faut dire que le succès des enceintes connectées avec l'accessibilité à Spotify a probablement permis un maintien de l'attractivité autour de la plateforme de streaming.

Lors de ses résultats trimestriels, Spotify a déclaré : "Malgré l'incertitude mondiale entourant COVID-19 au premier trimestre, nos activités ont atteint ou dépassé nos prévisions pour tous les principaux paramètres. Pour le deuxième trimestre et le reste de l'année, nos perspectives pour la plupart de nos principaux indicateurs de performance sont restées inchangées, à l'exception des revenus où un ralentissement de la publicité et des variations importantes des taux de change ont un impact."



Si le confinement n'a rien vraiment changé pour Spotify, la firme suédoise a quand même remarqué que le comportement de ses utilisateurs n'est pas le même. Cela résiderait dans le style des musiques écoutées. En effet, les abonnés Spotify ont tendance à écouter des playlists plus acoustiques, moins énergiques et globalement plus "froides".

Spotify reste positif pour le reste de l'année, l'entreprise a la chance de ne pas voir son "business" impacté par le Covid-19.



