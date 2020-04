Waze : les routes à voies multiples plus claires

Qu'on l'attendait, cette mise à jour ! Si comme moi, vous utilisez l'application de navigation Waze dans votre voiture, vous avez du faire face aux casse-tête que sont les routes à voies multiples. En effet, le GPS n'est pas très clair dans ces situations, ce qui peut provoquer des erreurs plus ou moins conséquentes. Ainsi, une nouvelle option est actuellement en test, permettant une représentation schématisée des routes à prendre, sous forme de flèches. Ce sont nos confrères du site web Geektime qui ont eu accès à une première capture d'écran qui nous montre à quoi s'attendre. Pourtant, peu de temps en arrière, un responsable de Waze déclarait ne pas vouloir mettre en place cet affichage et se servir de l'assistant audio car il prétendait que "les éléments visuels additionnels ne sont qu’une distraction supplémentaire qui vous détourne les yeux de la route". Source

Belle petite mise à jour à venir du côté de l'application de navigation Waze (v4.61, 161 Mo, iOS 11.0) sur l'App Store. Si elle ne sera pas conséquente, les développeurs travaillent actuellement sur une amélioration de l'affichage des routes à voies multiples. Le nouvel affichage est en plein test chez certains utilisateurs, et affiche désormais des flèches en haut de l'écran que l'on retrouvait déjà chez certains services concurrents.

