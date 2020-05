Apple propose une nouvelle publicité pour l'iPad Pro 2020

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Apple continue la promotion de son nouvel iPad Pro. La firme de Cupertino explique dans une vidéo promotionnelle que sa tablette pourrait bien remplacer votre prochain ordinateur. Un concept auquel n'adhère pas du tout Microsoft qui a affirmé qu'un iPad ne remplacera jamais un ordinateur.

Tellement d'atouts qu'on en est instantanément conquis

Utiliser une tablette à la place d'un ordinateur ? Si cela est inconcevable pour certaines personnes, beaucoup ont osé ce changement et ne le regrettent pas.

Dans cette nouvelle publicité, Apple met en avant tout ce qui fait la force de sa nouvelle tablette. L'entreprise déclare que grâce à la puce A12Z Bionic, l'iPad Pro est bien plus rapide que la plupart des PC portables qui sont au même tarif.

Montage vidéo, réalité augmentée avec capteur LiDAR, photo en grand-angle ou ultra grand-angle, Apple dévoile toutes les possibilités que peut vous apporter l'iPad Pro 2020

De plus, avec l'Apple Pencil, vous pouvez également dessiner et développer votre créativité. Quelque chose que ne peut pas apporter un PC portable classique.

Si un clavier physique vous manque, Apple propose le Magic Keyboard avec l'iPad Pro 2020. Vous retrouverez un clavier avec rétroéclairage et même un trackpad pour vous déplacer sur votre iPad sans toucher l'écran.

La firme de Cupertino semble avoir tous les arguments pour vous convaincre d'acheter l'iPad Pro 2020 plutôt qu'un PC portable !



