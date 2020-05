Automatic Labs coupe le contact et conseille de recycler le boîtier

Il y a 7 heures

Medhi Naitmazi

Automatic Labs et son module ODB pour les voitures, c’est fini. La société qui avait attiré l'attention il y a sept ans en lançant un appareil intelligent pour voiture connectée qui fonctionnait avec iPhone, vient de fermer ses portes. En pleine pandémie de COVID-19, la société détenue par SiriusXM depuis 2017 a annoncé avec surprise la fin de tous ses services le 28 mai.

Automatic : la fin du boîtier connecté pour voitures

Automatic Labs a commencé à alerter ses clients dans un article sur son blog. On peut y lire les raisons et les modalités de fin de service :

Tout comme de nombreuses autres sociétés aux États-Unis, la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur nos activités. Avec moins de consommateurs achetant et louant des véhicules et de chauffeurs sur la route, nous ne voyons malheureusement pas de voie à suivre pour notre entreprise. Ce sont des temps sans précédent, et avec tant d'incertitude à venir, nous avons pris la décision difficile d'arrêter le produit, le service et la plate-forme de voiture connectée. Nous fermerons toutes les opérations à 23 h 59, heure du Pacifique, le 28 mai 2020 et, par conséquent, votre service prendra fin à cette heure.

L’appareil vendu par Automatic Labs est un boîtier à connecter sur la prise ordinateur de bord (sous le volant généralement) de votre voiture pour avoir le suivi précis du kilométrage et des trajets, le décodage des avertissements moteur, le suivi de l’entretien du véhicule, la consommation d’essence et l'aide automatique en cas d'accident / d'urgence.



Toutes les informations étaient alors compilées dans l’app du constructeur et ce dernier avait même ouvert son API aux développeurs. La solution démarrait à 2$ par mois.

Pour mémoire, Automatic Labs avait été rachetée par SiriusXM en 2017 pour plus de 100 millions de dollars. Il semble donc que l'entreprise n’ait pas vraiment décoller ses trois dernières années et ne pouvait pas tenir quelques semaines ou mois sans de nouveaux clients. Il faut dire que les compagnies d’assurance par exemple se lancent sur ce créneau avec des modules à installer dans la voiture en échange d’avantages financiers.



Enfin, sachez qu’il existe la possibilité pour certains clients Automatic d'obtenir des remboursements pour leurs achats de matériel réalisés avant le 30 avril et après avoir rempli un formulaire comme expliqué sur la page d’Automatic. Dans tous les cas, la firme conseille de faire recycler le boîtier...



Si le boîtier avait été vendu en France, en Belgique, en Suisse, en Algérie, en Tunisie et autre pays francophone, auriez-vous été intéressé ?