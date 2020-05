Bons plans iOS : Ordia, iComics, Deus Ex GO

Il y a 3 heures

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Ordia, iComics, Deus Ex GO. L'occasion d'économiser 29,9€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Bill Assistant Pro (App, iPhone, v4.36, 7 Mo, iOS 11.0, MoneyBudgie) passe de 4,49 € à gratuit.



L'application Bill Assistant Pro s'adresse aux professionnels ayant besoin d'une solution complète de suivi de comptabilité.



Vous pouvez voir quelles factures sont dues bientôt, voir combien vous devez payer, garder une trace de vos paiements et demander à l'application de vous rappeler quand vous devez payer. Télécharger l'app gratuite Bill Assistant Pro





iComics (App, iPhone / iPad, v1.5.1, 40 Mo, iOS 9.0, Tim Oliver) passe de 2,29 € à gratuit.



Un lecteur de Comics (bande-dessinées) avec un support de tous les formats les plus répandus : ZIP, CBZ, RAR, CBR, 7ZIP, CB7, TAR, CBT, EPUB, PDF. Il suffit de synchroniser vos BD via iTunes ou bien de les mettre sur Dropbox.



Sa belle interface, sobre et sombre, permet de lire sans se fatiguer et sans distraction.



Les + : Support de tous les formats standards

Ergonomie Télécharger l'app gratuite iComics





PhoneTag (App, iPhone, v1.1.1, 95 Mo, iOS 10.0, Evan Moore)



Voici une application amusante qui vous permet d'envoyer et de recevoir des messages vocaux éphémères qui disparaissent après une seule écoute.



PhoneTag présente une superbe esthétique rétro, vous pouvez enregistrer votre propre message d'accueil de boîte aux lettres et vous pouvez même ajouter des filtres vocaux amusants.



Une sorte de Snapchat de l'audio ! Télécharger l'app gratuite PhoneTag





JEUX GRATUITS iOS :

Finding.. (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 158 Mo, iOS 9.0, zhen qu) passe de 1,09 € à gratuit.



Bienvenue dans Finding, un jeu avec un gameplay classique mais amusant. Au-dessus de cela, nous avons innové, ce qui nous a permis de proposer des choses plus amusantes.

Finding nous raconte l'histoire d'un enfant qui trouve une fleur. Au cours de son voyage, il fera l'expérience de nombreuses choses et traversera de nombreux endroits. Bien sûr, il peut aussi profiter du paysage le long du chemin! Télécharger le jeu gratuit Finding..





Peppa Pig: Joyeuse Mme Chicken (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.1.7, 245 Mo, iOS 9.0, Entertainment One) passe de 3,49 € à gratuit.



Les fans de la série de télé adoreront cette application, qui encourage les enfants à explorer le monde merveilleux de Peppa à travers de nombreux jeux amusants avec leurs personnages préférés!



5 jeux amusants mettant en scène Peppa, George, ainsi que leur famille et amis:



• Compte combien d’œufs tu peux pondre avec Joyeuse Mme Chicken

• Sème des graines pour guider les poussins à travers le labyrinthe

• Aide les poulets à regagner le poulailler

• Saute dans le plus de flaques de boue possible

• Réalise des puzzles amusants



Les + : Le jeu parfait pour les plus jeunes Télécharger le jeu gratuit Peppa Pig: Joyeuse Mme Chicken





Deus Ex GO (Jeu, Casse-tête / Stratégie, iPhone / iPad, v2.1.4, 288 Mo, iOS 8.0, SQUARE ENIX) passe de 5,49 € à gratuit.



Après Hitman et Lara Croft, c'est au tour de Deux Ex de passer à l'univers "GO" de Square Enix ! Deus Ex GO est un jeu d’infiltration et d’énigmes qui se joue avec des déplacements pré-définis et dont l’histoire prend place dans une interprétation stylisée de l’univers de Deus Ex.



La tactique prend légèrement le pas sur l'action, ça change ! On notera l'arrivée d'un éditeur de niveaux depuis 2016, une bonne chose pour la durée de vie.



Les + : Les graphismes sont toujours aussi magnifiques

Un gameplay très simple et intuitif mais complet

L'aspect infiltration bien retranscrit Télécharger le jeu gratuit Deus Ex GO





PROMOS iOS :

Star Wars Pinball (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.7, 96 Mo, iOS 7, ZEN Studios) passe de 2,29 € à 1,09 €.



Un jeu de flipper qui vous propose d'interagir avec les personnages les plus emblématiques et de revivre les plus grands moments de l'univers Star Wars. Le jeu est très bien réalisé (tout en 3D) et propose une multitude d'animations et de détails à contempler. De plus, Star Wars Pinball vous demandera de choisir entre défendre l’Empire ou l’Alliance rebelle, afin d'influencer en temps réel l’équilibre de la Force.



Une dizaine de tableaux sont disponibles en option, le premier qui est intégré au jeu concerne l'épisode 5 de la saga.



Les + : Visuellement très beau

L'univers Star Wars Télécharger Star Wars Pinball à 1,09 €





Tempest: Pirate Action RPG (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.410, 416 Mo, iOS 9.0, HeroCraft Ltd.) passe de 7,99 € à 4,49 €.



Après avoir conquis plus de 50 000 joueurs Steam, ce jeu d’aventure débarque sur mobile ! Devenez un pirate audacieux, écumez les mers à bord d’un navire surarmé, commercez et formez un équipage de grands flibustiers.



Vous aurez à votre disposition un vaste arsenal : canons, mortiers, lance-flammes et divers gréements.



Les + : Les graphismes

Le monde de la piraterie Télécharger Tempest: Pirate Action RPG à 4,49 €





Ordia (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.7, 165 Mo, iOS 10.0, Loju LTD) passe de 4,49 € à 2,29 €.



Ordia est un jeu de plateformes à un doigt dans lequel vous incarnez une nouvelle forme de vie effectuant ses premiers sauts dans un monde étrange et dangereux.



Sautez, bondissez, collez-vous et glissez dans des environnements superbes. Ramenez chaque créature en sécurité dans un monde originel regorgeant de dangers, de défis et de surprises !



Avec 30 niveaux à terminer, des modes Défi supplémentaires, des niveaux bonus et des succès à déverrouiller, Ordia est un jeu unique et stimulant offrant des heures de jeu.

Télécharger Ordia à 2,29 €