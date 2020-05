Apple annonce une WWDC20 virtuelle à partir du 22 juin

Guillaume Gabriel

Apple vient de publier un nouveau communiqué de presse dans lequel la firme explique que la WWDC 20 aura bel et bien lieu à partir du 22 juin prochain.



En effet, bien que cette dernière ne soit pas physique, elle aura lieu de façon virtuelle grâce à l'application Apple Developer et via le site Web Apple Developer.

Une WWDC20 virtuelle à partir du 22 juin

La société a également annoncé le Swift Student Challenge, une opportunité pour les étudiants développeurs de montrer leurs talents en développement : les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 17 mai.



Phil Schiller, vice-président directeur du marketing mondial d'Apple :

La WWDC20 sera notre plus grande à ce jour, réunissant notre communauté mondiale de développeurs de plus de 23 millions de personnes d'une manière sans précédent pendant une semaine en juin pour en savoir plus sur l'avenir des plates-formes Apple.



Nous avons hâte de rencontrer en ligne en juin la communauté mondiale des développeurs et de partager avec eux tous les nouveaux outils sur lesquels nous avons travaillé pour les aider à créer des applications et des services encore plus incroyables.

Nous découvrions donc iOS 14, watchOS 7 et autre MacOS 10.16 !