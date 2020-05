Exposure Notification : des exemples et des principes signés Apple et Google

Il y a 1 heure (Màj a l'instant)

Medhi Naitmazi

2

Depuis une semaine avec notamment iOS 13.5 beta, les développeurs sur iPhone et Android peuvent manipuler une nouvelle API permettant de tracer les utilisateurs volontaires afin de suivre une pandémie et d’alerter les personnes qui ont pu être en contact avec le virus.



Si une API ne parle pas à grand monde, Apple et Google viennent de publier quelques captures d’application type mettant en pratique les nouvelles possibilités. On rappelle qu’il s’agit surtout d’utiliser le Bluetooth pour communiquer entre tous les smartphones.

Des exemples de mise en place de l’api de traçage d’Apple et Google

Apple et Google ont donc publié plusieurs pistes de design et surtout d’ergonomie pour donner des idées aux développeurs.



On apprend que les paramètres seront dans Réglages > Santé > COVID-19 et l’utilisateur pourra savoir quelle application utilise l’API de traçage contre le Coronavirus et le nombre de requêtes sur les 14 derniers jours.



Voici un exemple de personne ayant reçue une alerte d'un cas autour de lui :

Voici un exemple de personne ayant été testée positive et qui partage l'information :

En parallèle, les deux géants ont également établi une liste de principes à respecter :

l'app devra être développée et utilisée exclusivement pour ou par une autorité publique, uniquement pour le Covid-19

l’app devra être la seule de son pays ou État à utiliser l’API.

l'utilisateur devra faire une demande d'autorisation spécifique pour son application avant que celle-ci puisse exploiter l'API

l'utilisateur devra accepter les conditions avant tout envoi d'un résultat positif au Covid-19

les données collectées devront être restreintes au minimal requis pour notifier les personnes proches et uniquement dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. Aucune publicité ou récupération de données ne sera tolérée.

l'app ne devra pas utiliser les services de géolocalisation.

Voilà vous savez tout pour les apps utilisant l’API des deux géants du mobile. Si la Suisse a déjà prévu de l’utiliser par exemple, en France, le gouvernement a choisi une solution maison pour StopCovid. Et malgré le blocage du Bluetooth en arrière-plan d’Apple, les responsables français discutent toujours afin d'obtenir d'Apple un accès spécifique au Bluetooth.