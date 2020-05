OnePlus 8 et 8 Pro : déjà en promotion !

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

OnePlus a beau avoir lancé ses OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro il y a quelques semaines à peine, les deux smartphones sont déjà en promotion ! Avec -12% et -20%, voilà une bonne occasion de mettre la main sur un très bon téléphone Android.

Pourquoi les OnePlus 8 sont de bons Android ?

Si les deux OnePlus 8 proposent une base commune avec la 5G, le WiFi 6, le retour Haptic, une dalle Super Amoled et plusieurs appareils photos, la différence se trouve dans quelques détails. Pour lui, le OnePlus 8 Pro possède le rafraîchissement 120 Hz contre 90 Hz pour le OnePlus 8, mais aussi un écran légèrement plus grand, ainsi qu'un quadruple capture photo arrière avec un Color filter supplémentaire et un zoom optique plus fort.



Le reste est identique avec des performances de premier plan sur les deux téléphones (dont le mode FNATIC pour les jeux), un écran classé premier par DisplayMate et des photos de qualité avec un capteur principal de 48 mp et plusieurs modes intelligent dont ceux pour prendre des paysages et des portraits. Le tout sous OxygenOS qui est une surcouche sobre et efficace.

Le OnePlus 8 à prix réduit

