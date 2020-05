iOS 13.5 : La nouvelle bêta apporte une fonctionnalité d'envoi automatique de votre fiche médicale

Il y a 48 min (Màj il y a 15 min)

Julien Russo

1

Apple poursuit ses innovations dans la catégorie santé sur l'Apple Watch et sur l'iPhone. La dernière bêta d’iOS 13.5 publiée aujourd'hui apporte une fonctionnalité particulièrement intéressante pour les secours. En effet, la fonction "Fiche médicale" qui répertorie toutes vos informations personnelles liées à votre santé s'améliore pour envoyer les données automatiquement aux secours !

Une nouveauté révolutionnaire sur iOS 13.5

Depuis pas mal de temps, Apple propose l'identification médicale sur l'écran verrouillé de l'iPhone. Il est possible d'accéder aux données en restant appuyé sur le bouton latéral enfoncé (+ volume bas pour certaines générations) de votre iPhone.

À partir de cette fonction, le smartphone passe dans un mode spécial, c'est-à-dire que vous pouvez appeler les urgences en restant maintenu sur les deux boutons ou slider pour afficher la "Fiche médicale".

À cet endroit vous retrouvez votre nom et prénom, votre photo, l'indication si vous êtes donneur d'organe ou non, votre groupe sanguin, votre date de naissance...

L'objectif de cette fonctionnalité (que connaissent énormément de secouristes) c'est d'en apprendre plus sur vous si vous n'êtes pas réactif.



Dans la dernière bêta d'iOS 13.5 et de watchOS 6.3, Apple expérimente un système capable d'envoyer automatiquement votre fiche médicale quand vous déclenchez l'appel au secours. Le service qui réceptionne l'appel aura immédiatement toutes les informations que vous avez renseignées.

Si cela fonctionne comme le souhaite Apple, ça va être une révolution dans la prise en charge des secours. Puisque dès que l'opérateur décroche l'appel, il connaitra votre identité, mais également votre groupe sanguin, votre âge, vos allergies et toutes les autres informations liées à votre santé.

Une avancée extraordinaire qui permettra de faciliter l'intervention et d'éviter de vous poser des questions si vous êtes dans un mauvais état.



Pour l'Apple Watch le fonctionnement est identique. Vous pouvez déclencher l'appel d'urgence en restant maintenu sur le bouton latéral en bas de la Digital Crown. La montre connectée d'Apple récupère votre fiche médicale hébergée sur l'iPhone et l'envoi aux secours. Pour rappel, l'Apple Watch est capable d'appeler les pompiers en cas de détection de chute.



À noter que l'envoi automatique de la fiche médicale ne peut se faire sans votre autorisation. Une fois que vous avez installé la bêta, vous devrez vous rendre dans l'application "Réglages" > "Santé" > "Fiche médicale" et activer l'option d'envoi automatique.



Source