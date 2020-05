iPadOS : Craig Federighi raconte la création du curseur, elle n'a pas été facile !

C'est souvent les choses qui paraissent les plus simples qui sont en réalité les plus difficiles. Craig Federighi le vice-président senior de l'ingénierie logicielle chez Apple a expliqué le développement du curseur qui a été lancé dans la dernière version d'iPadOS. Il explique que les développeurs se sont servis de leur expérience avec tvOS pour avancer dans le projet.

L'histoire du curseur sur iPadOS

Proposer un curseur sur un iPad, ça a été l'une des révolutions depuis la création de la toute première tablette Apple.

Cependant, la phase de développement n'a pas été simple. Si on pouvait penser que développer un curseur se faire en quelques heures, on vous l'annonce, vous vous trompez complètement !



Craig Federighi voulait un curseur différent que sur macOS. Après tout il n'a pas tort, puisque l'iPad ne sera jamais vraiment un ordinateur. Pour cela, il y a énormément de choses qui entrent en jeu, comme le déplacement du curseur, l'effet quand vous cliquez sur un élément... Il a expliqué : "Nous savions que nous voulions un curseur très tactile qui ne transmettait pas un niveau de précision inutile. Nous savions que nous avions une expérience de mise au point similaire à l'Apple TV dont nous pouvions profiter de manière délicieuse. Nous savions que lorsque nous traitions un texte, nous voulions fournir un meilleur sentiment de rétroaction".

Quand Federighi a donné les instructions au début du projet, il a décrit une nouvelle génération de curseur qui s'adapterait à la perfection à l'usage sur une tablette, la priorité première qu'il a donnée aux développeurs était que celui-ci soit le plus naturel possible. Dans l'interview il déclare : "Lorsque nous avons pensé au curseur pour la première fois, nous en avions besoin pour refléter l'expérience naturelle et facile d'utiliser votre doigt lorsque la haute précision n'est pas nécessaire, comme lors de l'accès à une icône sur l'écran d'accueil, mais il devait également évoluer très naturellement dans des tâches de haute précision comme l'édition de texte".

Il a poursuivi en expliquant : "Ce que j'aime tant dans ce qui s'est passé avec iPadOS, c'est en partie la façon dont nous avons puisé dans tant de sources. L'expérience s'appuie sur notre travail sur tvOS, sur des années de travail sur le Mac, et sur les origines de l'iPhone X et des premiers iPad, créant quelque chose de nouveau qui semble vraiment naturel pour l'iPad".



Le curseur d'iPadOS a aussi la particularité de faire surbriller la totalité d'un bouton quand vous êtes dessus, ce qui facilite la compréhension. Il s'agissait d'un détail important dans le développement. Le curseur sait aussi se transformer en quelque chose de plus précis lorsque cela est nécessaire.

Apple a le sens du détail depuis la première heure et une fois de plus Apple nous l'a prouvé avec cette nouveauté d'iPadOS. La firme de Cupertino a réussi avec succès à développer un curseur pour tablette qui est pilotable avec la souris ou le trackpad.



