Elon Musk évoque la création d’un téléphone alternatif à l'iPhone et à Android

Elon Musk, emblématique patron de Tesla, SpaceX et maintenant de Twitter, a laissé entendre qu'il pourrait se lancer dans une autre aventure. Alors que Twitter commence à chercher des moyens de monétisation, il paraît évident qu'Apple et Google finiraient par lui demander leur fameuse commission de 30%. Si Musk n’a pas encore critiqué la politique tarifaire de ces plateformes, il a laissé entendre qu'il pourrait s'attaquer aux deux entreprises d’une autre manière.

Un concurrent de l’iPhone et des Android ?

Elon Musk a récemment répondu à un tweet disant qu'il allait fabriquer un téléphone alternatif à l'iPhone et à Android, "s'il n'y a pas d'autre choix."



Depuis le rachat par Elon Musk, Twitter est en pleine révolution sur sa façon de fonctionner, augmentant sensiblement le prix de l’abonnement Twitter Blue, supprimant une grande partie des équipes, annulant les comptes suspendus, changeant les règles de certification, demandant l’avis aux utilisateurs pour tout un tas de fonctionnalités, etc. L’objectif premier de Musk est de restaurer la liberté d’expression sur le réseau social, sans décider arbitrairement de ce qui est possible de publier mais en se conformant aux lois des états. Suite aux premières actions, certains annonceurs ont d'ailleurs cessé de faire de la publicité sur Twitter.

Mais l'approche de Twitter en matière de liberté d'expression risque également d'irriter les propriétaires de magasins d'applications, principalement Apple et Google. Si le milliardaire n’est pas satisfait des conditions et essayent de passer outre les règles établies, Apple et Google pourraient exclure Twitter de leurs boutiques d'applications. Liz Wheeler, utilisatrice certifiée, a évoqué cette possibilité sur Twitter, encourageant Musk à construire un autre téléphone.



Musk a répondu en disant qu'il espérait que Twitter ne serait pas exclu des App Store, mais il a également déclaré qu'il construirait son propre téléphone alternatif si cela se produisait.

I certainly hope it does not come to that, but, yes, if there is no other choice, I will make an alternative phone — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022

Avec la taxe sur les plateformes et la possibilité d'une interdiction en cas de rébellion, il est logique que le fantasque propriétaire de l’oiseau bleu ait pensé à une alternative. Reste à savoir s'il va réellement fabriquer un nouveau téléphone ou simplement acquérir une autre société. En tout cas, ce ne serait pas une mince affaire, car au-delà de l’appareil, il faudrait créer un système d’exploitation et tout un écosystème pour espérer attirer des millions de clients qui n’ont actuellement que pratiquement deux choix : iOS ou Android. Elon Musk étant un utilisateur d’iPhone, son éventuelle alternative serait probablement plus proche des produits d’Apple que ceux de Google.



Que pensez-vous d’un nouveau concurrent ? Bonne ou mauvaise idée ?