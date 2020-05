Spotify croit à l'ouverture aux applications tierces sur iOS

William Teixeira

Spotify a déposé plainte contre Apple l'année dernière pour le motif d'abus de position, la plateforme de streaming accuse la firme californienne de concurrence déloyale. Ce que n'apprécie pas l'entreprise c'est d'être taxée de 30% quand Apple Music son principal concurrent n'a pas cette taxe. Une injustice !

Le PDG de Spotify croit à un changement

Daniel Ek est le co-fondateur et président-directeur général de Spotify. Il s'est exprimé au média Bloomberg sur le cas Apple avec qui son entreprise est en conflit depuis plusieurs mois.

Pour lui, il ne fait aucun doute que les choses vont changer et qu'Apple va s'ouvrir progressivement.

Il a déclaré : "Nous sommes très réconfortés de pouvoir enfin utiliser Siri pour mettre en place une assistance vocale et d’être également dans la capacité de développer des applications pour l’Apple TV et l’Apple Watch, ce que nous n’avons pas pu faire jusqu’à très récemment".

Malgré toutes ces difficultés, Spotify croit toujours en un changement possible dans la mentalité d'Apple. La plateforme de streaming souhaiterait que Apple devienne "ouverte et équitable".

Daniel Ek déclare : "C’est un pas dans la bonne direction, mais nous avons encore beaucoup, beaucoup d’étapes à franchir avant".

Pour le PDG de Spotify, les choses deviendront justes quand Apple mettra en place une concurrence équitable. Il n'est pas normal que Spotify soit taxé de 30% sur la souscription d'un abonnement mensuel via l'App Store, quand Apple Music ne l'est pas. Ce que veut Daniel Ek ce sont les mêmes règles, aucun service n'a à être avantagé, même si c'est un service Apple.



