Twitter : un nouveau design pour les discussions ?

Du nouveau à venir du côté de Twitter (v8.11, 119 Mo, iOS 11.0) ? C'est ce qu'on pourrait croire, puisque les développeurs testent actuellement une nouvelle configuration pour les discussions sur la version mobile et sur le Web.



Car oui, ces dernières sont souvent pointées du doigt pour ne pas être super claires et il s'agit d'un point crucial que les responsables du réseau social essayent de résoudre.

Ce sont nos confrères de Techcrunch qui dévoilent l'information : les développeurs testeraient ce nouveau design depuis un an maintenant en interne, au sein de leur application twttr.



Pour confirmer cette révélation, la célèbre Jane Manchun Wong, connue pour dénicher des fonctionnalités cachées ou en test, partage des captures d'écran sur son compte.

Twitter is working on selection transition in the Conversation Tree pic.twitter.com/BR3JbkH5ti