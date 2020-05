Google Duo : Ajout d'un mode familiale et les appels de groupe prochainement sur le web

Julien Russo

Depuis hier, les utilisateurs de Google Duo ont reçu une grosse mise à jour. L'application d'appels vidéos de Google a apporté plusieurs nouveautés en cette période de confinement ! Comme souvent avec ce type d'app, l'objectif est d'apporter un maximum de confort et de convivialité dans l'utilisation.

Google lance un mode familial

En ce moment les appels vidéos servent énormément dans le cadre professionnel, mais aussi dans le cadre personnel pour joindre la famille ou les amis. Google sait qu'en face il y a beaucoup de concurrents qui augmentent le nombre maximum de participants dans les conversations ou qui proposent des filtres ou emojis sympathiques pour plaisanter pendant l'appel. Le niveau est élevé et Google a nettement les moyens de faire mieux avec son équipe de développeurs.

Dans la dernière mise à jour de Google Duo on retrouve un mode particulièrement bien pensé. Il est destiné aux familles et il devrait énormément plaire.

Dans une vidéo de démonstration, on aperçoit des parents avec leur enfant qui discute avec leur grand-mère. On peut remarquer que l'interface est différente, puisque le bouton pour raccrocher et le bouton "mute" ont disparu. Une bonne idée, parce qu'on sait qu'avec des enfants à proximité, l'appui par inadvertance sur le bouton qui met fin à la conversation est vite arrivé.

Pour apporter une touche de convivialité, les développeurs Google ont ajouté deux boutons qui donnent la possibilité de réaliser un dessin ou d'obtenir des filtres (princesse, oreille de chat, lunettes...).

Ce mode est essentiellement pour les enfants qui veulent communiquer avec la famille.

Les conversations vidéos en groupe sur le web

C'est une avancée majeure depuis la création de Google Duo. Prochainement, la firme de Mountain View va donner la possibilité aux utilisateurs de passer des appels en groupe depuis le web. Vous ne serez plus dans l'obligation de télécharger l'application !

Un gain de temps formidable pour les professionnels qui pourront effectuer des visioconférences directement depuis leur ordinateur sur leur navigateur internet. Le démarrage de cette fonctionnalité sera une exclusivité Google Chrome, puis la fonction se répandra sur les navigateurs concurrents comme Safari, Firefox ou Microsoft Edge.

Il sera possible de créer des invitations sous forme d'URL pour d'autres utilisateurs Google Duo. Ils auront juste à cliquer dessus et ils pourront rejoindre votre appel vidéo !



