Récupérez dès maintenant les nouvelles attestations de déplacement en Île-de-France

Hier à 21:20 (Màj hier à 21:25)

Julien Russo

1

Vous croyiez en avoir fini avec les attestations ? Et bien ce n'est pas encore terminé ! Dès demain aura lieu le déconfinement et de nombreuses personnes vont reprendre le chemin du travail, ce qui devrait créer une forte affluence dans les transports parisiens. Si vous empruntez le réseau SNCF/RATP en Île-de-France sur les heures de pointe, vous aurez besoin de deux attestations, la vôtre et celle de votre employeur !

Votre attestation

Il vaut mieux se préparer parce que les amendes vont rapidement tomber s'il vous manque une attestation.

Chaque jour de la semaine, les transports parisiens sont fortement sollicités sur deux plages horaires. Entre 6h30 et 9h30 ainsi qu'entre 16h et 19h. C'est dans ces tranches horaires où on part au travail et qu'on revient du travail. Dans l'objectif que les transports ne soient utilisés que par ceux qui vont travailler, le site de la préfecture d'Île-de-France a mis en ligne deux attestations indispensables à partir de demain 6h30.



Vous aurez vous travailleur la nécessité de télécharger, d'imprimer (ou de recopier à la main) votre attestation personnelle de déplacement.

Vous la retrouvez en format PDF et Word.



Dans cette attestation on retrouve plusieurs motifs comme :

Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés pour les travailleurs non salariés

Trajets entre le lieu de résidence et l’établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours

Déplacements pour consultations et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la garde d’enfants

Déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire

Déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire

Déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise

Ce que ne veut pas la préfecture ce sont que des personnes se déplacent pour le plaisir sur un critère qui n'est pas important, comme aller faire du shopping, aller faire ses courses... Des choses qu'on peut réaliser en dehors des horaires de pointe !

L'attestation que doit vous fournir votre employeur

Une attestation ne suffira pas cette fois-ci. Dès votre arrivée au travail, il faudra que votre employeur vous fournisse une attestation que lui-même aura remplie.

Il devra certifier que votre déplacement ne peut être déplacé en dehors des heures de pointe et que cela est indispensable à votre exercice d'activité professionnelle. Votre employeur devra aussi cocher une plage d'horaire précise avec votre heure d'arrivée et de départ.

L'attestation employeur est disponible en PDF et fichier Word.

Les contrôles de lundi et mardi seront sans amende. À partir de mercredi, vous recevrez une amende de 135€ s'il vous manque une attestation.