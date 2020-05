Spotify lance "Session de groupe", une écoute en temps réels à plusieurs (bêta)

Il y a 19 min

Julien Russo

Réagir

Ce n'est pas pour rien que Spotify reste numéro 1 sur le marché du streaming. L'entreprise s'en donne les moyens grâce notamment à une constante innovation dans les fonctionnalités de son application iOS et Android. La dernière nouveauté en date va révolutionner votre utilisation, puisqu'elle ne sera plus en solo, mais à plusieurs !

Écouter de la musique en temps réel avec vos amis... à distance !

Spotify propose une nouvelle fonctionnalité en bêta. Celle-ci s'appelle "Session de groupe". Elle vous propose d'écouter de la musique à plusieurs, même si vos proches se trouvent à des milliers de kilomètres d'où vous êtes.

Réservée aux abonnés Spotify Premium, cette nouveauté (actuellement en bêta) est révolutionnaire dans votre façon d'écouter de la musique !

La plateforme de streaming explique : "Aujourd'hui, Spotify lance une version bêta de session de groupe, une fonctionnalité évolutive qui permet à un groupe de deux ou plusieurs utilisateurs Premium dans le même espace de partager le contrôle de leur session d'écoute avec d'autres via un code Spotify. En plus de l'écoute en temps réel, la fonctionnalité offrira un contrôle de file d'attente partagé et une collaboration pour le groupe d'écoute."

Pour créer une session de groupe, cela va être très simple. Vous pourrez créer votre partage grâce au bouton "Connecter" dans le coin inférieur gauche de l'application. Vous aurez alors un code numérisé à transmettre aux personnes que vous souhaitez inviter. Une fois qu'ils auront entré ce code dans leur application Spotify, ils rejoindront votre session.

Chacun des participants pourra ajouter de la musique dans la file des musiques à suivre et pourra également lire, mettre en pause pour passer à la musique suivante !

Les modifications que chacun apportera seront immédiatement appliquées chez l'ensemble des participants.



Par exemple, si Thomas, Eddy et Delphine sont dans une session, Thomas lance "Bad Guy" de Billie Eilish et Delphine pourra ajouter la musique "Liar" de Camila Cabello comme prochaine musique. Dès que Bad Guy se terminera, les trois participants entendront Liar en simultané.

Une fonctionnalité qui a pour but de rapprocher les utilisateurs Spotify Premium entre eux et par la même occasion de partager ses goûts musicaux.

Décidément... Spotify maintient son rythme d'une nouveauté tous les mois. Allez, rendez-vous le mois prochain pour une future innovation !

Télécharger l'app gratuite Spotify