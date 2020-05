AirPods 2 : le nouveau firmware 2D15 est disponible

Alors que sur les AirPods Pro, la qualité sonore a été revue à la hausse avec notamment une meilleure réduction de bruit, sur AirPods 2, impossible de connaitre les nouveautés. On imagine que les ingénieurs ont amélioré l’algorithme de traitement du son afin de gagner en qualité. Nous testerons rapidement ce nouveau firmware pour vous donner notre avis. D'ailleurs, si vous avez déjà le firmware 2D15, dites-nous si vous entendez une différence ? Il se peut également que les problèmes de désynchronisation entre les AirPods soit résolus.

Si il est facile de télécharger une nouvelle version d'iOS sur son iPhone, mais pour mettre à jour les AirPods, peu de personnes savent comment faire. En réalité, vous n'avez rien à faire, les écouteurs sans fil d'Apple sont programmés pour installer automatiquement la mise à jour quand vous ne vous en servez pas. À chaque nouvelle connexion avec l'iPhone, les AirPods procèdent à une vérification de version logicielle. S’ils constatent qu'un nouveau firmware est disponible, ils l'installent automatiquement ! Pour vérifier si la mise à jour s'est effectuée vers le programme interne 2D15, ouvrez le boitier puis aller dans Réglages sur iPhone, puis Général > informations et AirPods. Vous trouverez alors la " Version du programme interne ".

Après les AirPods Pro , Apple vient de lancer la mise à jour du firmware des AirPods 2 . Une semaine plus tard, les écouteurs sans réduction de bruit profitent aussi de la mise à jour 2D15 , qui est censée apporter une meilleure expérience utilisateur.

