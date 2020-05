Bons plans iOS : Gone Home, Week Calendar Pro, Real Tennis 2018

Hier à 20:58

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Gone Home, Week Calendar Pro, Real Tennis 2018. L'occasion d'économiser 36,3€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Week Calendar Pro (App, iPhone / iPad, v1.1.2, 5 Mo, iOS 10.0, Crater Tech LLC) passe de 1,09 € à gratuit.



Un agenda avec de nombreuses vues disponibles qui permet d'avoir une meilleure vision de sa journée et surtout de sa semaine.



Week Calendar Pro c'est une approche différente avec la possibilité de filtrer l'affichage, de gérer plusieurs comptes, de voir jusqu'à 3 semaines à l'écran et évidemment de gérer ses rdv.



Si vous avez un emploi du temps mega-chargé, prenez l'appli.



Les + : La seule app qui permet d'en voir autant sur un écran

Interface sobre et propre Télécharger l'app gratuite Week Calendar Pro





Status Art (App, iPhone, v1.4.2, 11 Mo, iOS 8.0, Monkey Taps) passe de 2,29 € à gratuit.



Status Art est un nouveau moyen amusant de mettre à jour et de personnaliser encore plus votre téléphone ! Un outil facile à utiliser vous permettant de choisir à partir d'une vaste gamme de jolies créations pour personnaliser votre appareil, contrairement à tout autre papier peint ordinaire.



Status Art fonctionne en intégrant la création de votre choix dans votre papier peint. Cela donne à votre appareil une apparence beaucoup plus simplifiée, rendant votre téléphone plus élégant que tout autre.



Les + : Parfait pour personnaliser votre barre d'état

De nombreux choix Télécharger l'app gratuite Status Art





Frax (App, iPhone / iPad, v2.0, 74 Mo, iOS 11.0, Iter9, LLC) passe de 1,09 € à gratuit.



Un programme de création artistique qui place les équations de la nature entre vos mains !



Les + : Une app qui vous permet d'explorer de vastes paysages numériques et de créer votre chef d'œuvre Télécharger l'app gratuite Frax





Stellar Tour (App, iPhone / iPad, v4.2, 190 Mo, iOS 13.0, Aaron Day) passe de 3,49 € à gratuit.



Stellar Tour est le guide ultime du cosmos. Pointez votre appareil vers le ciel nocturne pour explorer tout type d'objet astronomique: constellations, étoiles, systèmes d'exoplanètes, galaxies, nébuleuses, planètes, lunes, etc.



Les systèmes d'exoplanètes sont affichés à leur emplacement réel dans le ciel. Les tailles, les températures et les orbites des exoplanètes sont données pour presque toutes les exoplanètes connues.



Les + : Une véritable bible Télécharger l'app gratuite Stellar Tour





JEUX GRATUITS iOS :

Real Tennis 2018 (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v10, 538 Mo, iOS 10.0, Tu Nguyen) passe de 2,29 € à gratuit.



Si vous aimez le tennis, il faut absolument vous procurer le jeu Real Tennis 2018 qui est sans conteste LA simulation la plus réussie sur mobile.



Grâce à ce dernier, vous pourrez ainsi vous mettre dans la peau des plus grands joueurs comme Murray, Djokovic, Federer, Kerber, Williams...



Les + : Solo et multijoueur

Les animations

C'est beau Télécharger le jeu gratuit Real Tennis 2018





Shadow Of Death (Jeu, Action, iPhone / iPad, v2.1.1, 376 Mo, iOS 9.0, Bravestars Technology JSC) passe de 1,09 € à gratuit.



Commencez votre voyage avec quatre héros: Maximus, Mount, Quinn & Lunae. Choisissez votre héros préféré et vaincre les ténèbres.



L'histoire a commencé dans la Ville de Lumière - Terre d'Aurore, où a été bénie par les dieux. C'était la terre où le roi Luther a construit et a gouverné son royaume avec une main forte et un cœur gentil. Peu de temps après, l'association royale appelée Les yeux d'Oracle a été fondée pour préserver et développer les connaissances anciennes, y compris la magie, l'alchimie, l'astrologie, la médecine, etc. Grâce à cette connaissance, le roi Luther a créé un royaume puissant, ainsi qu'un des les plus belles périodes de l'histoire d'Aurora.



Les + : Les graphismes colorés

L'histoire Télécharger le jeu gratuit Shadow Of Death





Fox Eats Chicks (Jeu, Action, iPhone / iPad, v2.06, 14 Mo, iOS 8.0, Geza Maurer) passe de 3,49 € à gratuit.



FOX EATS CHICKS est un jeu de plate-forme en style pixel-art avec un mélange de furtivité, puzzles et action.



En effet, Fox Eats Chicks vous place au sommet de la chaîne alimentaire. Prenez le contrôle d'un renard rusé, et passer rapidement à travers chaque niveau engloutissant chaque oiseau. Mais attention, vous devrez réfléchir et utiliser vos capacités furtives pour chasser chacun d'entre eux.



Les + : Des notes à chaque niveau basées sur la vitesse

85 niveaux au look bien différents Télécharger le jeu gratuit Fox Eats Chicks





PROMOS iOS :

Gone Home (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.3, 689 Mo, iOS 8.0, Annapurna Interactive) passe de 5,49 € à 3,49 €.



7 juin 1995. 1 h 15.



Vous rentrez chez vous après un voyage à l'étranger. Vous croyez retrouver votre famille, mais la maison est vide. Il y a quelque chose qui cloche. Où sont-ils tous passés ? Et qu'est-il arrivé ici ? Dénouez le mystère dans Gone Home, un jeu d’exploration dans une histoire de The Fullbright Company.



Gone Home est une simulation d’exploration interactive. Étudiez le moindre détail d’une maison d’apparence normale pour révéler l’histoire de ses habitants. Ouvrez chaque tiroir et chaque porte. Ramassez des objets et examinez-les pour faire apparaître des indices. Découvrez les évènements qui ont jalonné la vie des membres d’une famille en étudiant ce qu’ils ont laissé derrière eux.

Télécharger Gone Home à 3,49 €





The Journey Down (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.5.5, 407 Mo, iOS 6.0, SkyGoblin) passe de 5,49 € à 1,09 €.

Voici un point & click à la signature visuelle bien particulière où incarnez Bwana, co-gérant d'une petite station service dans la baie fictive de Kingsport. Lui et son ami Kito ont de grandes difficultés à joindre les deux bouts, c'est pourquoi vous devrez vous creuser les méninges pour réussir à satisfaire les besoins d'une cliente de luxe, Lisa, qui demande un transport en hydravion. The Journey Down est plus un jeu d'énigmes qu'un jeu d'aventure : il faut sans cesse réfléchir pour parvenir à ses fins.

Bien que les solutions soient parfois loin, très loin de sauter aux yeux d'autant plus que le jeu est en VO, il est difficile de se lasser tant le premier chapitre de The Journey Down a d'arguments à faire valoir : ses graphismes et audio aux petits oignons, son gameplay classique mais efficace et son scénario empreint de nombreuses touches fun en font un jeu rafraîchissant !



Bien que les solutions soient parfois loin, très loin de sauter aux yeux d'autant plus que le jeu est en VO, il est difficile de se lasser tant le premier chapitre de The Journey Down a d'arguments à faire valoir : ses graphismes et audio aux petits oignons, son gameplay classique mais efficace et son scénario empreint de nombreuses touches fun en font un jeu rafraîchissant ! Télécharger The Journey Down à 1,09 €





Baldurs Gate II: EE (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.5.16, 3,5 Go, iOS 8.0, Overhaul Games) passe de 10,99 € à 5,49 €.



Baldur's Gate II est considéré par certains comme étant le meilleur jeu du monde, toutes époques et tous supports confondus. Même si c'est subjectif, il ne fait aucun doute qu'il fait partie de ces titres intemporels qui ont marqué les mémoires de tous ceux qui y ont joué.



En ce qui concerne son adaptation pour iPad, elle est réussie. Attention, mieux vaut avoir jouer au premier opus pour commencer celui-là car les personnages démarrent à un niveau avancé et possèdent donc de nombreuses compétences et sorts qu'il convient de connaitre pour les utiliser à bon escient.



Les + : Un RPG d'anthologie

Une durée de vie énorme Télécharger Baldurs Gate II: EE à 5,49 €