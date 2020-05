Deezer : Baisse de prix pour le forfait "Deezer HiFi"

Deezer vient de procéder à une modification dans sa grille tarifaire. Si le Deezer Premium et Famille reste à 9,99€/mois et 14,99€/mois, c'est la formule "HiFi" avec la qualité audio FLAC qui baisse de prix. En effet, l'abonnement passe de 19,99€/mois à seulement 14,99€/mois avec un mois offert, soit le même tarif que l'abonnement pour les familles.

Deezer HiFi baisse de prix

Dans la guerre du streaming, il y a une offre qui attire particulièrement les nouveaux abonnés. Il s'agit des abonnements qui proposent des qualités audio supérieures. À ce petit jeu, Deezer a été l'une des premières plateformes à proposer la qualité FLAC, il s'agit d'un code libre de compression audio sans aucune perte.

Jusqu'à aujourd'hui, il y avait 10€ de différence entre le forfait Premium et HiFi, beaucoup d'abonnés trouvaient cela excessif et Deezer semble les avoir écoutés, puisque l'entreprise a aligné le prix de son offre HiFi au prix de son offre Famille, soit 15€.

Pour rappel, depuis 6 mois l'offre HiFi est disponible sur les appareils sous iOS. Depuis très longtemps, Deezer réservait la qualité audio FLAC aux enceintes connectées. Afin de toucher plus de monde et générer plus de souscriptions, la plateforme de streaming a décidé d'ouvrir les portes à d'autres supports comme l'iPhone et les mobiles sous Android.

Qu'est-ce qu'apporte Deezer HiFi ?

Vous retrouvez tous les avantages de Deezer Premium. La seule différence c'est l'accès à des millions de titres au format FLAC. L'entreprise explique qu'elle enrichit chaque mois son catalogue de nouveaux titres avec cette qualité audio. Sur son site, Deezer compare cette qualité audio à une séance d'écoute dans un studio d'enregistrement avec des artistes, c'est pour dire comment le rendu est exceptionnel !

Dans l'offre Deezer HiFi, vous pourrez également accéder en exclusivité aux titres remastérisés en 360 Reality Audio. Pour cela, il faudra vous rendre dans l'app dédiée qui s'appelle "360 by Deezer" et vous authentifier avec votre compte.

Démonstration

Vous souhaitez entendre ce que donne le FLAC ?

La webradio "Fréquence 3" a été l'une des premières radios en France à diffuser en qualité FLAC sur internet. Vous pouvez écouter le résultat en insérant l'adresse URL ci-dessous dans votre lecteur multimédia du type VLC, IINA...

https://frequence3.net-radio.fr/frequence3.flac

