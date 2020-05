Slack : au tour de la version iOS d'avoir le droit à un nouveau design

Avec le confinement mondial et l'obligation de s'adapter en faisant du télétravail, de nombreux outils ont eu le droit à une croissance impressionnante ces dernières semaines. C'est notamment le cas de Slack (v20.05.10, 202 Mo, iOS 11.1), application populaire pour communiquer avec votre équipe ou vos collègues.



En mars dernier, les développeurs lançaient une refonte totale du design de la version desktop, avec une nouvelle barre de navigation et une barre latérale personnalisable.



La belle nouvelle, c'est que c'est désormais au tour de la version iOS d'avoir le droit à sa grosse mise à jour !

Slack pour iOS se met à jour avec un nouveau design

Ça y est, la nouvelle version de l'application Slack vient d'atterrir sur l'App Store aujourd'hui et est en cours de déploiement dans les différents pays. Au programme, une barre inférieure qui comprend «Accueil», «Messages privés», «Mentions» et «Vous» pour s'y retrouver plus facilement !



La fenêtre Accéder à a été agrandie afin de mettre en avant le commutateur de l'application, un bouton « composer » dans le coin inférieur droit a été ajouté pour faciliter la création de messages et un accès rapide aux raccourcis est désormais disponible sous la fenêtre de message, prenant la forme d'un éclair.



Avez-vous déjà la nouvelle mise à jour ?

