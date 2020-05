Apple News+ : Bientôt de l'audio dans les articles ?

L'idée ne daterait pas d'aujourd'hui, puisque Apple l'aurait déjà évoqué il y a plusieurs mois. Cependant, il y a un élément qui bloque . Apple veut créer soi-même les versions audio, mais les contrats passés avec les éditeurs posent des problèmes, puisqu'ils n'incluent pas ce genre de diffusion sur Apple News+. Plusieurs éditeurs se disent " peu convaincu s" concernant l'intégration de l'audio dans leurs articles. L'idée est excellente pour les malvoyants qui doivent mettre les caractères en plus gros pour lire un article, mais les éditeurs ne voient pas plus de succès sur cet ajout. Ils craignent aussi que cela affecte les paiements reversés par Apple. Pour l'instant l'entreprise californienne n'a fait aucune annonce officielle, elle aurait préféré garder tout cela pour elle étant donné que cela est loin d'être conclu. Source

Le service de presse en ligne Apple News+ est disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada, il possède déjà nombreux de fidèles qui renouvellent leur abonnement tous les mois. Propulsé grâce au confinement, Apple veut faire évoluer son service en proposant de l'audio dans les articles.

