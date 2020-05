Apple pousse l'assembleur des AirPods à investir dans une entreprise chinoise

Apple encourage Luxshare à investir. La principale raison est de créer un assembleur chinois compétitif pour contrer les assembleurs taïwanais. Plus Apple a de fournisseurs qualifiés, plus elle aura de pouvoir de négociation.

Selon nos confrères de Nikkei Asian Review, l'assembleur principal des AirPods, Luxshare-ICT, serait en discussions depuis plusieurs mois avec Catcher Technology, un fournisseur de boîtiers métalliques. Si les négociations traînent un peu, Apple prend les devants et conseille à son partenaire de faire un investissement majeur dans cette société.

Apple ne fait pas que de signer des contrats de partenariats pour l'assemblage et la création de ses appareils, mais va bien plus loin qu'une simple relation de travail. En effet, la Pomme promulgue également des conseils à ses collaborateurs, afin de les aider à grandir, mais également à être devant la concurrence en anticipant les coups. C'est une nouvelle fois le cas avec l'assembleur des AirPods, la firme chinoise Luxshare-ICT, qui serait en pourparlers depuis plusieurs mois en vue d'un éventuel investissement. Celui-ci se ferait auprès d'une autre société du pays, Catcher Technology, un fournisseur de boîtiers métalliques.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.