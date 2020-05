Bamboo Paper : Profitez gratuitement des fonctions premium sur iPad

Il y a 3 heures

Julien Russo

Nous sommes tous différents pour comprendre les choses. Certaines personnes auront des facilités avec la mémoire auditive, d'autres avec la mémoire visuelle. Pour la seconde catégorie de personne, l'application Bamboo Paper pour iOS et iPadOS peut vous plaire et vous aider à comprendre plus vite.



Découvrez Bamboo Paper sur iPad et iPhone

Que vous soyez enseignant, élève ou parent, l'application Bamboo Paper va certainement pour intéresser. Elle vous propose de réaliser des dessins que verront les personnes avec qui vous vous voulez partagé vos connaissances.

L'éditeur explique : "Un simple graphique ou un petit croquis peut faire toute la différence lors d’une séance de réflexion ou d’un exercice de mathématiques et de sciences".

L'app sert essentiellement aux dessins et prises de notes et vous permet de les envoyer facilement à la personne que vous souhaitez.



Dans une période où les cours se réalisent toujours à distance, il faut voir Bamboo Paper comme un tableau numérique qui permet à un professeur d'écrire ou de dessiner comme il le ferait avec une craie sur un tableau dans une classe.

Plusieurs fonctionnalités payantes de l'application sont disponibles gratuitement, ce qui vous permettra de pousser au maximum les possibilités avec Bamboo Paper. Cette offre est valable jusqu'au 30 juin 2020.

L'éditeur propose à la vente une sélection de stylets qui vous permettront d'utiliser plus facilement l'application, pour vos dessins et vos notes.

Bamboo Paper est disponible sur iOS, Android et les appareils Microsoft.

Fini de numériser vos notes pour les envoyer par mail, désormais vous pouvez tout faire par l'application. C'est un gain de temps et un confort !

Télécharger l'app gratuite Bamboo Paper