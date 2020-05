Facebook supporte enfin Split View sur iPad

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

L'application Facebook rattrape son retard sur iPad.



Facebook a en effet ajouté une fonctionnalité assez importante à son application sous iPadOS. La dernière mise à jour Facebook (v269.0) est prend en charge l’écran partagé pour iPadOS. La fonctionnalité Split Screen a fait ses débuts sur iPad avec iOS 9, cependant, l'application Facebook ne l’utilisait pas, quatre ans plus tard.



Facebook optimise l’expérience sur iPadOS

La nouvelle mise à jour signifie que l'application Facebook prend en charge non seulement Split View mais également Slide Over. L'écran partagé est une fonctionnalité assez importante en matière de multitâche. Avec la mise à jour, vous pourrez désormais garder Facebook ouvert aux côtés d'autres applications sur iPadOS. En revanche, alors que iPadOS 13 prend en charge le glisser-déposer et la fonctionnalité de multi fenêtres, Facebook ne les supporte pas encore. Vous pouvez télécharger Facebook sur l'App Store ou la mettre à jour pour obtenir de nouvelles fonctionnalités qui n’ont pas été annoncées dans les notes de version..



Pour mémoire, si Split View permet d’avoir deux apps cote à cote, la fonction Slide Over vous permet d'accéder à une application qui se glisse devant n'importe quelle application ouverte. On peut même le faire sur Split View est activé pour avoir une troisième app.



Autre nouveauté, Facebook a également lancé ses avatars virtuels de type Bitmoji aux États-Unis.



Vous utilisez Facebook sur iPad vous ?

Télécharger l'app gratuite Facebook