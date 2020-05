Kuo : iPad Mini 9 pouces, iPad 8 et Apple Glass à venir

Julien Russo

Vous êtes nombreux à l'attendre. On pourrait même le considérer comme l'un des projets les plus attendus depuis plusieurs années. On parle bien des lunettes en réalité augmentée d'Apple ! La firme de Cupertino aurait l'ambition de lancer une paire de lunettes connectées à votre iPhone en Bluetooth. Vous recevrez vos notifications, vous aurez des applications, la météo, l'appareil photo, vos messages... Plusieurs brevets déjà déposés dévoilent un produit révolutionnaire !

Les Apple Glasses sortiront en 2022

Si les Apple Glasses reviennent sur le devant de la scène, c'est que le célèbre analyste Ming-Chi Kuo vient de publier une nouvelle note aux investisseurs, avec des détails croustillants !

En effet, d'après lui le projet des lunettes connectées AR est toujours en cours de développement. Plusieurs ingénieurs travaillent sur ce projet, Apple a aussi des experts dans la réalité augmentée. La fin estimée de ce projet devrait avoir lieu en 2021-2022 si tout se passe comme voulu. L'analyste voit un lancement en 2022 "au plus tôt".

Ce produit est un gigantesque défi pour Apple. Il s'agit de quelque chose qui demande beaucoup d'effort et de concentration. L'entreprise californienne ne veut pas se précipiter, mais préfère prendre son temps et proposer une paire de lunettes de qualité.

Ces informations communiquées par Kuo, correspondent à ce qu'a déclaré le site taïwanais Digitimes il y a quelque temps. D'un autre côté, le média The Information a aussi confirmé un lancement pour 2022.

En plus du développement matériel qui prend du temps, Apple travaille également sur un OS dédié aux lunettes AR. Celui-ci aurait le nom de rOS (pour réalisé OS). La firme expérimente une interface maniable par la voix, les mouvements de la tête, mais également le toucher (les côtés des lunettes peuvent être tactiles).

Il est aussi probable que la firme de Cupertino propose un App Store spécialement pour rOS. Nous aurons probablement une application iOS installée par défaut sur l'iPhone, comme l'a fait précédemment Apple avec l'Apple Watch.

Deux nouveaux iPad à venir

La sortie de la nouvelle génération de l'iPad Pro aura été bénéfique pour Apple. Ce nouveau modèle a relancé les ventes et permet de générer toujours plus de chiffres d'affaires dans un contexte de crise sanitaire. Avec son expérience sur le marché des tablettes, Apple a appris une chose, c'est que tout le monde n'aime pas les grands écrans. C'est pour cette raison que la firme prévoit de poursuivre les lancements des iPad Mini. Une version de 8,5 pouces ou 9 pouces devrait prochainement être annoncée. Ming-Chi Kuo prédit dans sa note aux investisseurs, une commercialisation cette année, voire l'année prochaine au plus tard.



L'analyste annonce aussi dans sa note la sortie d'un iPad ayant une taille d'écran de 10,8 pouces.

Voici un extrait de la note aux investisseurs :

Nous prévoyons qu'Apple lancera les nouveaux modèles d'iPad en 2020 et 2021, respectivement. Le GIS (fabricant taïwanais ndlr) sera le principal fournisseur d'écrans tactiles. Les deux nouveaux modèles d'iPad suivront la stratégie de produit d'iPhone SE, et les arguments de vente seront le prix abordable et l'adoption de puces rapides. Nous pensons que GIS sera le principal fournisseur d'écrans tactiles pour ces deux nouveaux modèles d'iPad abordables, car la société est le plus grand fournisseur d'écrans tactiles de taille moyenne, grâce aux avantages de coût de Megasite. Nous pensons que deux nouveaux modèles d'iPad abordables contribueront de manière significative aux revenus de GIS car les modèles abordables représentent 60 à 70 % du total des expéditions d'iPad.

Ces deux nouveaux iPad seront donc plus grands que les modèles actuellement en vente sur l'Apple Store en ligne et chez les revendeurs.

L'iPad Mini actuel a une taille de 7,9 pouces -> il passera à 9 pouces (possible aussi qu'Apple annonce un 8,5 pouces)

L'iPad actuel a une taille de 10,2 pouces -> il passerait à 10,8 pouces

Il est possible également que ces nouveaux iPad soient équipés de Mini-LED. Il s'agira d'une nouvelle technologie d'écran que va utiliser Apple sur ses futures générations de produits.



